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إنتر ميلان يتعاقد مع مارتينيز حارس جنوة

منذ يوم واحد
لاعبو إنتر ميلان

لاعبو إنتر ميلان

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أعلن إنتر ميلان بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع الإسباني جوسيب مارتينيز حارس جنوة بعقد يمتد لخمس سنوات.

ولم يكشف إنتر عن التفاصيل المالية للتعاقد، لكن وسائل إعلام إيطالية قالت إن قيمة الصفقة تبلغ نحو 15 مليون يورو (16.22 مليون دولار).

وكان مارتينيز لاعبا أساسيا في صفوف جنوة في الدوري الموسم الماضي، وحافظ على نظافة شباكه في ثماني مباريات وساعد النادي الصاعد حديثا على الظفر بالمركز 11 في خطوة غير متوقعة.

ومن المتوقع أن يكون مارتينيز الحارس البديل ليان زومر (35 عاما)، قبل أن يحظى بفرصة تدريجية كأساسي في الموسم بعد المقبل.

ويفتقر إنتر لحارس مرمى بديل بعدما قرر عدم التعاقد مع إميل أوديرو بصفة نهائية بعد استعارته في الموسم الماضي من سامبدوريا لمدة موسم واحد.

(الدولار = 0.9248 يورو)

    المصدر :
  • رويترز

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