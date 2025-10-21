الأربعاء 29 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 22 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إنتر ميلان يتغلب على سان جيلواز 4-صفر دون عناء في دوري الأبطال

منذ 37 دقيقة
لاعبو نادي إنتر ميلان

لاعبو نادي إنتر ميلان

A A A
طباعة المقال

عوض فرانشيسكو إسبوزيتو إهداره الغريب لفرصة تهديفية وسجل هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليساعد إنتر ميلان في فوزه الكبير 4-صفر على مضيفه أونيون سان جيلواز في بروكسل اليوم الثلاثاء، وهو الانتصار الثالث على التوالي لإنتر في البطولة هذا الموسم.

وتقدم إنتر إلى المركز الثاني في ترتيب مرحلة الدوري برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات، متأخرا بفارق الأهداف خلف باريس سان جيرمان، بينما تلقى سان جيلواز الخسارة الثانية على التوالي بنتيجة 4-صفر، وتجمد رصيده عند ثلاث نقاط من ثلاث مباريات.

وافتتح دينزل دومفريس التسجيل لإنتر من مسافة قريبة مستغلا غياب الرقابة عنه داخل منطقة الجزاء، ثم أضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول مباشرة إذ سدد الكرة في الزاوية العليا من الشباك من مسافة 15 ياردة.

وحصل إنتر على ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو عندما لمس كيفن ماك أليستر، شقيق لاعب وسط ليفربول أليكسيس، الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ونفذ هاكان شالهان أوغلو الركلة بنجاح في الزاوية اليسرى السفلى من الشباك.

ومرر دومفريس الكرة إلى إسبوزيتو الذي كان على مسافة خمسة ياردات من المرمى لكن المهاجم البالغ من العمر 20 عاما أخطأ في تصويب الكرة ليسجل ما ربما يشكل أغرب إهدار لفرصة في دوري الأبطال هذا الموسم.

لكن إسبوزيتو نجح بعدها في تسجيل هدفه الثالث مع إنتر والأول له في دوري الأبطال إذ استغل عرضية من أنجي يوان بوني وأضاف الهدف الرابع للفريق.

    المزيد من رياضة

    إلغاء خطة إقامة لقاء برشلونة وفياريال في ميامي
    رابطة الدوري الإسباني: إلغاء خطة إقامة لقاء برشلونة وفياريال في ميامي
    الهلال يحقق فوزا قياسيا 3-1 على السد بدوري أبطال آسيا
    الهلال يحقق فوزاً قياسياً 3-1 على السد بدوري أبطال آسيا للنخبة
    نوفاك ديوكوفيتش - رويترز
    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة باريس للأساتذة

    الأكثر قراءة

    انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني
    انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني.. وترجيحات عن استدراج لـ"فخ"
    جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
    فيديو لعملية برية إسرائيلية في لبنان.. وتدمير مرابض أسلحة لحزب الله!
    غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
    لبنان على فوهة البركان.. التسوية تتأرجح بين إنذار واشنطن ومعاندة المحور!