إنتر ميلان يتغلب على سان جيلواز 4-صفر دون عناء في دوري الأبطال

عوض فرانشيسكو إسبوزيتو إهداره الغريب لفرصة تهديفية وسجل هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليساعد إنتر ميلان في فوزه الكبير 4-صفر على مضيفه أونيون سان جيلواز في بروكسل اليوم الثلاثاء، وهو الانتصار الثالث على التوالي لإنتر في البطولة هذا الموسم.

وتقدم إنتر إلى المركز الثاني في ترتيب مرحلة الدوري برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات، متأخرا بفارق الأهداف خلف باريس سان جيرمان، بينما تلقى سان جيلواز الخسارة الثانية على التوالي بنتيجة 4-صفر، وتجمد رصيده عند ثلاث نقاط من ثلاث مباريات.

وافتتح دينزل دومفريس التسجيل لإنتر من مسافة قريبة مستغلا غياب الرقابة عنه داخل منطقة الجزاء، ثم أضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول مباشرة إذ سدد الكرة في الزاوية العليا من الشباك من مسافة 15 ياردة.

وحصل إنتر على ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو عندما لمس كيفن ماك أليستر، شقيق لاعب وسط ليفربول أليكسيس، الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ونفذ هاكان شالهان أوغلو الركلة بنجاح في الزاوية اليسرى السفلى من الشباك.

ومرر دومفريس الكرة إلى إسبوزيتو الذي كان على مسافة خمسة ياردات من المرمى لكن المهاجم البالغ من العمر 20 عاما أخطأ في تصويب الكرة ليسجل ما ربما يشكل أغرب إهدار لفرصة في دوري الأبطال هذا الموسم.

لكن إسبوزيتو نجح بعدها في تسجيل هدفه الثالث مع إنتر والأول له في دوري الأبطال إذ استغل عرضية من أنجي يوان بوني وأضاف الهدف الرابع للفريق.