إنتر ميلان يستعيد صدارة الدوري الإيطالي

استعاد إنتر ميلان صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم متفوقا على يوفنتوس بعد فوزه 1-صفر على مضيفه فيورنتينا خامس الترتيب بهدف سجله لاوتارو مارتينيز (الأحد 28-1-2024).

وصعد إنتر، الذي فاز بكأس السوبر الإيطالية للمرة الثالثة على التوالي يوم الاثنين، إلى الصدارة رافعا رصيده إلى 54 نقطة ومتفوقا بفارق نقطة واحدة أمام يوفنتوس صاحب المركز الثاني والذي خاض 22 مباراة حتى الآن مقابل 21 مباراة خاضها إنتر.

وكان يوفنتوس قد أهدر فرصة تعزيز الفارق أمام إنتر بتعادله 1-1 مع إمبولي أمس السبت بعدما لعب أغلب فترات المباراة بعشرة لاعبين.

وظن فيورنتينا أنه باغت إنتر عندما هز مبالا نزولا الشباك في الدقيقة 11 لكن الحكم لم يحتسب الحكم بداعي التسلل.

وافتتح مارتينيز الشباك بعد ثلاث دقائق، مستغلا ركلة ركنية من زاوية ضيقة.

وسمح إنتر، الذي افتقد جهود لاعبي الوسط هاكان شالهان أوغلو ونيكولو باريلا للإيقاف، لمنافسه بالاستحواذ على الكرة لكن غابت عنه الدقة.

وفي واحدة من الفرص القليلة التي تصدى لها، أبعد يان سومر حارس إنتر ضربة رأس من جياكومو بونافنتورا في الدقيقة 35.

وهز ماركو أرناوتوفيتش الشباك في الدقيقة 64 لكن الحكم لم يحتسب الهدف بداعي التسلل.

وأتيحت أمام فيورنتينا فرصة التعادل من ركلة جزاء احتسبها الحكم قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة بداعي تعرض مبالا نزولا لعرقلة من قبل الحارس يان سومر، لكن البديل نيكولاس جونزاليس سدد كرة ضعيفة وتصدى لها الحارس.

ولم يحقق فيورنتينا أي انتصار هذا العام في الدوري إذ خسر مرتين وتعادل مرة واحدة ليتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الخامس، وتتبقى له مباراة مؤجلة أيضا