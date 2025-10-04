إنتر ميلان يقسو على كريمونيزي بأربعة أهداف في سان سيرو

حقق إنتر ميلان فوزا كبيرا 4-1 على ضيفه كريمونيزي، اليوم السبت، في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، وسجل أهداف إنتر أربعة لاعبين مختلفين في ليلة ممطرة في ميلانو.

ورفع إنتر رصيده إلى 12 نقطة متساويا مع ميلان ونابولي وروما في الصدارة انتظارا لنتائج باقي مباريات الجولة اليوم وغدا الأحد.

وافتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل في الدقيقة السادسة بعد أن تلقى تمريرة من أنجي يوان بوني داخل منطقة الجزاء ووضع الكرة بسهولة في الشباك في غياب الرقابة عنه.

وقبل سبع دقائق من نهاية الشوط الأول، ضغط إنتر بشكل كبير على الضيوف وأضاف بوني الهدف الثاني حينما ارتقى داخل منطقة الست ياردات لكرة عالية من فيديريكو ديماركو وأسكنها الشباك بضربة رأس.

وفي الدقيقة 55، أضاف ديماركو الهدف الثالث لإنتر، إذ قابل كرة من ركلة ركنية بتسديدة مباشرة في الزاوية السفلى.

وبعدها بدقيقتين، مرر بوني الكرة إلى نيكولو باريلا غير المراقب داخل منطقة الجزاء والذي احتاج إلى لمسة واحدة فقط ليضيف الهدف الرابع لإنتر.

وسجل مهاجم إنجلترا السابق جيمي فاردي مشاركته الثانية في الدوري مع كريمونيزي عندما دخل من مقاعد البدلاء قبل الدقيقة 60 وشارك في بناء الهجمة التي أسفرت عن الهدف الوحيد للفريق، وسجله فيديريكو بونازولي قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.