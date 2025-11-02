إنتر يتجاوز فيرونا بفضل براعة جيلينسكي وهدف عكسي متأخر

حقق إنتر ميلان المحظوظ الفوز 2-1 على مضيفه هيلاس فيرونا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد، بفضل هدف رائع من بيوتر جيلينسكي، وهدف عكسي في اللحظات الأخيرة أحرزه مارتن فريزه في شباك فريقه ليحسم الفريق الزائر الفوز.

وتقدم إنتر بهذا الفوز إلى المركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة متساويا مع روما، ومتأخرا بنقطة واحدة عن نابولي المتصدر.

ويلعب روما مع ميلان صاحب المركز الرابع في وقت لاحق من اليوم.

ولم يستغرق إنتر سوى 16 دقيقة فقط لإظهار براعته، إذ لعب هاكان شالهان أوغلو ركلة ركنية إلى جيلينسكي غير المراقب على حافة منطقة الجزاء، ليطلق لاعب خط الوسط البولندي تسديدة رائعة بقدمه اليمنى في الزاوية العليا اليسرى ليفتتح التسجيل.

ورد فيرونا قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول عندما انطلق جيوفاني من الجهة اليمنى متجاوزا دفاع إنتر قبل أن يسدد كرة قوية في الزاوية معدلا النتيجة.

وكاد فيرونا أن يقلب المباراة رأسا على عقب في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول، عندما تبادل لاعبوه التمريرات حول منطقة جزاء إنتر انتهت بتسديدة من لمسة واحدة من جيفت أوربان لمست القائم قبل أن تخرج بعيدا عن المرمى.

وبدأ الشوط الثاني بإيقاع بطيء مع القليل من الفرص الواضحة حتى شن فيرونا هجمة مرتدة انتهت بإفلات يان بيسيك مدافع إنتر من الحصول على بطاقة حمراء بعد عرقلة جيوفاني.

وفي الوقت بدل الضائع وسط الأمطار الغزيرة، أرسل نيكولو باريلا تمريرة طويلة داخل منطقة الجزاء، لعبها فريزه مدافع فيرونا بضربة رأس لتسكن الشباك ويحصل إنتر على فوز مثير في الثواني الأخيرة.