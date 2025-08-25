إنتر يسحق تورينو بخماسية في بداية مشواره بالموسم

لم يهدر إنتر ميلان أي وقت في إظهار قوته الهجومية، وسحق ضيفه تورينو 5-صفر اليوم الاثنين في بداية مشوار الفريقين بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وأثمرت سيطرة أصحاب الأرض عن هدف التقدم في الدقيقة 18 عندما ارتقى أليساندرو باستوني عاليا لكرة من ركلة ركنية وصوبها بضربة رأس لتمر الكرة فوق دفاع تورينو وتسكن الشباك عند القائم البعيد.

وقبل تسع دقائق من نهاية الشوط الأول، مرر بيتر سوتشيتش الكرة إلى ماركوس تورام داخل منطقة الجزاء، وسدد الفرنسي الكرة بسهولة من زاوية حادة ليعزز تقدم إنتر.

وواصل إنتر تفوقه في الشوط الثاني، إذ أضاف الهدف الثالث بعد سبع دقائق من بدايته عندما استغل لاوتارو مارتينيز هفوة دفاعية داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في الشباك بهدوء.

وأضاف تورام الهدف الثاني له والرابع لإنتر في الدقيقة 62 عندما ارتقى لعرضية من باستوني وصوبها بضربة رأس في المرمى، ثم سجل أنجي يوان بوني الهدف الخامس في الدقيقة 72.