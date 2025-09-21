إنتر يعود للطريق الصحيح بالفوز 2-1 على ساسولو

أعاد إنتر ميلان حملته للطريق الصحيح بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوزه 2-1 على ضيفه ساسولو اليوم الأحد في مباراة أهدر فيها أصحاب الأرض العديد من الفرص واستقبلوا هدفا متأخرا لكنهم صمدوا ليحصدوا النقاط الثلاث التي كانوا في أمس الحاجة إليها.

وكان إنتر، بقيادة كريستيان كيفو، تجرع خسارتين متتاليتين في الدوري ليتراجع في وقت مبكر من سباق المنافسة على اللقب لكنه أعقب فوزه في دوري أبطال أوروبا على أياكس أمستردام في منتصف الأسبوع بفوز آخر.

منح فيدريكو ديماركو إنتر التقدم في الدقيقة 14 ولكن على الرغم من خلق العديد من الفرص اضطروا إلى انتظار هدف كارلوس أوجوستو من كرة أبدلت اتجاهها قبل تسع دقائق من النهاية ليتقدموا 2-صفر قبل أن يقلص وليد شديرة الفارق لساسولو في الدقيقة 84 ليجعل نهاية المباراة متوترة.

ويحتل إنتر المركز العاشر بست نقاط بعد أربع مباريات متأخرا بفارق أربع نقاط عن يوفنتوس المتصدر بينما يملك نابولي صاحب المركز الثاني تسع نقاط قبل أن يستضيف بيزا غدا الاثنين. ويبقى ساسولو الصاعد حديثا برصيد ثلاث نقاط.