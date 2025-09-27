إنتر يفوز 2-صفر خارج أرضه على كالياري بالدوري الإيطالي

حقق إنتر ميلان الفوز على مضيفه كالياري 2-صفر اليوم السبت في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بفضل هدف مبكر من لاوتارو مارتينيز وتسديدة قبل النهاية من البديل فرانشيسكو بيو إسبوزيتو، ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول الترتيب.

وتقدم الضيوف بهدف في الدقيقة التاسعة بضربة رأس من مارتينيز في شوط أول متواضع، لم ينجح خلاله كالياري في تسديد أي كرة على المرمى.

وكاد كالياري، الذي بدا بدون خطورة، أن يسجل هدف التعادل عندما لعب مايكل فولورانشو ضربة رأس ارتطمت بالقائم، لكن إسبوزيتو سجل هدفه الأول في الدوري الإيطالي قبل ثماني دقائق من نهاية زمن اللقاء ليحسم الفوز لفريقه.

وجمع إنتر ميلان تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف نابولي المتصدر، الذي سيحل ضيفا على ميلان غدا الأحد، بينما تراجع كالياري إلى المركز العاشر برصيد سبع نقاط.