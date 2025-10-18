إنتر يهزم روما 1-صفر ليشعل سباق قمة الدوري الإيطالي

فاز إنتر ميلان بصعوبة 1-صفر على مضيفه روما اليوم السبت، بفضل هدف مبكر من أنجي يوان بوني ليشعل المنافسة على قمة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وحرمت النتيجة روما من فرصة الانفراد بالصدارة، ليتساوى في رصيد النقاط مع إنتر ونابولي في القمة برصيد 15 نقطة.

وفي وقت سابق اليوم، خسر نابولي 1-صفر أمام مضيفه تورينو، ليتلقى هزيمته الثانية في الدوري هذا الموسم.

لم يستغرق الأمر سوى ست دقائق حتى نجح إنتر في التسجيل، عندما استغل بوني تمريرة حاسمة من نيكولو باريلا.

وبعد الاستراحة، تقدم روما للأمام بقوة أكبر، وتألق يان زومر حارس إنتر بالتصدي لركلة حرة نفذها باولو ديبالا بعد فترة وجيزة من استئناف الشوط الثاني.

وقبل مرور ساعة من زمن المباراة، علت ضربة رأس لعبها أرتيم دوفبيك العارضة من ركلة ركنية، لتحرم روما من هدف التعادل.

وكانت الدقائق الأخيرة متكافئة إذ سنحت للفريقين فرص للتسجيل. كان إنتر أقرب ما يكون للتسجيل عندما سدد هنريك مخيتاريان كرة ارتطمت بالقائم.