إنجبريجتسن يغيب عن لقاء زوريخ قبل بطولة العالم لألعاب القوى

قال ممثلو العداء ياكوب إنجبريجتسن، اليوم الاثنين، إن البطل الأولمبي لسباق 5000 متر سيغيب عن لقاء زوريخ ضمن سلسلة الدوري الماسي لألعاب القوى.

وغاب العداء النرويجي (24 عاما) عن عدة منافسات هذا الموسم بسبب إصابة في وتر العرقوب ولن يُسمح له بالمشاركة في زوريخ بسبب قلة مشاركاته.

وقال إسبين سكولاند المستشار الإعلامي لإنجبريجتسن لصحيفة في.جيه النرويجية اليوم “لم يتراجع ياكوب (عن المشاركة) هذه المرة. كان ليشارك بكل سرور، لكن القوانين لم تسمح له بذلك، للأسف”.

وبغياب إنجبريجتسن، سيفقد بذلك فرصة خوض اختبار حقيقي أمام أبرز منافسيه قبل خوض بطولة العالم لألعاب القوى المقررة في طوكيو في سبتمبر أيلول المقبل.