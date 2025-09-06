إنجلترا الباهتة تفوز على أندورا 2-صفر بتصفيات كأس العالم

قدمت إنجلترا أداء باهتا واحتاجت هدفا عكسيا لافتتاح التسجيل في فوزها 2-صفر على منتخب أندورا المتواضع في تصفيات كأس العالم لكرة القدم اليوم السبت.

وحقق فريق المدرب توماس توخيل العلامة الكاملة بعد أربع جولات، ليتصدر المجموعة 11 برصيد 12 نقطة قبل أن يحل ضيفا على صربيا يوم الثلاثاء المقبل.

لكن بطء بناء الهجمة لم يثر حماس ما يقرب من 40 ألف مشجع تدفقوا على استاد فيلا بارك وربما يدفع البعض للتذمر من رتابة الأداء.

وافتتحت إنجلترا التسجيل في الدقيقة 25 عندما لعب نوني مادويكي تمريرة عرضية رائعة حولها كريستيان جارسيا بضربة رأس عن طريق الخطأ في مرماه.

وأضاف ديكلان رايس الهدف الثاني في الدقيقة 67 عندما استقبل تمريرة عرضية رائعة أخرى من ريس جيمس، ليحولها برأسه إلى شباك إيكر ألفاريز.