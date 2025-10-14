الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 14 أكتوبر 2025 |
إنجلترا تسحق لاتفيا وتتأهل لكأس العالم 2026

منذ 8 دقائق
لاعبو منتخب إنجلترا

لاعبو منتخب إنجلترا (رويترز)

حجزت إنجلترا مكانها في نهائيات كأس العالم لكرة القدم العام المقبل بعد أن سجل قائدها هاري كين هدفين في فوز ساحق 5-صفر خارج أرضها على لاتفيا ليضمن حسم صدارة مجموعتها في التصفيات اليوم الثلاثاء.

ولم تكن هناك شكوك كبيرة طيلة مشوار التصفيات في أن إنجلترا ستصل إلى البطولة الكبرى التاسعة على التوالي لكن الآن يمكنهم رسميا البدء في وضع خططهم.

واستغرقت إنجلترا 25 دقيقة لكسر الجمود في ملعب دوجافا المحاط بالأشجار حين انطلق أنتوني جوردون من اليسار ليسدد كرة قوية في مرمى حارس لاتفيا.

وارتكب أصحاب الأرض، الذين يحتلون المركز 137 في تصنيف الفيفا، هفوتين قبل الاستراحة مباشرة استغلهما كين من بينها ركلة جزاء.

وحول مكسيمز تونيسيفز عرضية جيد سبنس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 57 ثم قتل البديل إبريتشي إيزي المباراة بتسجيله الهدف الخامس بتسديدة رائعة في الدقائق الأخيرة.

وحققت إنجلترا 18 نقطة كاملة من مبارياتها الست بينما تحتل ألبانيا المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

