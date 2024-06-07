إنجلترا تسقط أمام أيسلندا بهدف في مباراتها الأخيرة قبل انطلاق بطولة أوروبا

خسرت إنجلترا 1-صفر أمام أيسلندا في آخر مباراة استعدادية لها قبل انطلاق بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 على استاد ويمبلي اليوم الجمعة، حيث منح هدف جون داجور ثورستينسون في الشوط الأول الفريق الإسكندنافي غير المتأهل انتصارا مفاجئا ومستحقا.

وسجل ثورستينسون في الدقيقة 12، منهيا هجمة مرتدة سريعة بتسديدة منخفضة مرت بين ساقي جون ستونز لتسكن شباك الحارس آرون رامسديل عند القائد القريب.

وأهدر أصحاب الأرض العديد من الفرص لإدراك التعادل، حيث أهدر القائد هاري كين فرصة ذهبية في الدقيقة 28 عندما لعب تمريرة عرضية من كول بالمر فوق العارضة من مسافة قريبة.

لكن أيسلندا أنهت متفوقة وكانت الأجدر بتحقيق الفوز.

وبدت إنجلترا في حالة استقرار رغم الخسارة في مباراتها الأخيرة قبل بطولة أوروبا في ألمانيا، حيث ستواجه صربيا في مباراتها الافتتاحية بالمجموعة الثالثة في جيلسنكيرشن يوم 16 يونيو حزيران الجاري.