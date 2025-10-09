الجمعة 17 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 10 أكتوبر 2025 |
إنجلترا تفوز بسهولة 3-صفر على ويلز وديا

منذ 5 دقائق
ملعب كرة قدم - رويترز

ملعب كرة قدم - رويترز

حققت إنجلترا انتصارها الثامن على التوالي ضد ويلز بفوز سهل بنتيجة 3-صفر في مباراة كرة قدم ودية على ملعب ويمبلي اليوم الخميس، مما برر تماما قرار المدرب توماس توخيل باستبعاد بعض النجوم البارزين من تشكيلته.

وأنهت أهداف مورجان روجرز وأولي واتكينز وبوكايو ساكا المباراة فعليا بعد مرور 20 دقيقة فقط، إذ بدا منتخب ويلز ضعيفا ومهتزا.

وسجل روجرز الهدف الأول لإنجلترا بتسديدة منخفضة بعد ثلاث دقائق، ثم أضاف واتكينز، الذي شارك بدلا من القائد المصاب هاري كين، الهدف الثاني، قبل أن يسجل ساكا، العائد من الإصابة، الهدف الثالث بتسديدة مقوسة.

وتجنبت ويلز المزيد من الأضرار وتحسنت قليلا بعد الاستراحة، لكنها كانت بالفعل تركز على مباراة التصفيات الحاسمة لكأس العالم ضد بلجيكا يوم الإثنين المقبل في كارديف.

وتواجه إنجلترا نظيرتها لاتفيا خارج أرضها يوم الثلاثاء المقبل، حيث يمكنها حسم صدارة مجموعتها والتأهل المباشر لنهائيات العام المقبل في أمريكا الشمالية.

