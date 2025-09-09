إنجلترا تهزم صربيا 5-صفر وتقترب من التأهل لكأس العالم

تقدم منتخب إنجلترا خطوة كبيرة نحو التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد أن ساعده هاري كين في تحقيق فوز كاسح 5-صفر على منتخب صربيا، منافسه الأبرز في المجموعة 11، اليوم الثلاثاء.

وبعد تعرضها لانتقادات إثر الفوز الباهت على أرضها أمام أندورا، قدمت إنجلترا أفضل أداء لها تحت قيادة المدرب توماس توخيل وحققت أقصى استفادة من ضعف أداء صربيا لتواصل حصد العلامة الكاملة في المجموعة دون استقبال أي هدف.

وافتتح كين التسجيل لإنجلترا بضربة رأس إثر ركنية نفذها ديكلان رايس في الدقيقة 33، وبعدها بدقائق، سجل نوني مادويكي أول هدف دولي له على مستوى المنتخب الأول ليضاعف تقدم إنجلترا.

وبعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني، سجل إزري كونسا أول هدف له مع منتخب إنجلترا بتسديدة من مسافة قريبة ليعزز سيطرة الفريق على المباراة.

وازدادت الأمور سوءا بالنسبة لصربيا عندما طُرد نيكولا ميلينكوفيتش في الدقيقة 73 إثر تدخل مع كين، ثم سجل مارك جيهي الهدف الرابع إثر الركلة الحرة التي نفذها رايس.

واختتم البديل ماركوس راشفورد التسجيل بهدف من ركلة جزاء متأخرة حصلت عليها إنجلترا إثر خطأ على أولي واتكينز.

ورفع إنجلترا رصيدها إلى 15 نقطة من خمس مباريات، متفوقة بفارق سبع نقاط أمام ألبانيا.

وتلقت صربيا هزيمتها الأولى ليتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز الثالث، علما بأنها لعبت مباراة أقل.

ويتأهل متصدرو المجموعات تلقائيا إلى نهائيات كأس العالم العام المقبل، بينما يخوض أصحاب المركز الثاني جولة فاصلة.