"إنديانا" يوقف مسيرة هزائمة بالفوز على "فيلادلفيا"

أحرز باسكال سياكام سادس ثلاثية من الأرقام المزدوجة خلال مسيرته الاحترافية، ليقود فريقه “إنديانا بيسرز” للفوز في ملعبه وأمام جمهوره على “فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز” 134-122 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية، وإيقاف مسيرة هزائمه التي استمرت في ثلاث مباريات متتالية.

وسجل سياكام في رابع مباراة يخوضها مع بيسرز 26 نقطة وسيطر على 13 كرة مرتدة وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه.

وأسهم مايلز تيرنر في فوز بيسرز بإحراز 20 نقطة والسيطرة على تسع كرات مرتدة، بينما أضاف زميله أندرو نيمبهارد 19 نقطة إلى جانب تمرير تسع كرات حاسمة لزملائه.

وأحرز سبعة لاعبين من بيسرز أرقامًا مزدوجة خلال المباراة.

وغاب تريسي هاليبيرتون لاعب بيسرز عن المباراة بسبب مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية، لكنه سيشارك أساسيًا في مباراة كل نجوم الدوري في إنديانابوليس الشهر المقبل.

وكان جويل إمبيد لاعب فيلادلفيا وحامل لقب أفضل لاعب في الدوري، أفضل مسجلي فريقه برصيد 31 نقطة خلال مشاركته في أول ثلاثة أرباع من المباراة قبل الإعلان عن مشاركته في مباراة كل النجوم للمرة السابعة خلال مسيرته.

ونجح إمبيد في إحراز 30 دقيقة أو أكثر في المباراة 22 على التوالي.

وفي مواجهة أخرى أحرز كارل-أنطوني تاونز 27 نقطة ومرر كرة حاسمة لزميله رودي جوبرت قبل 58.1 ثانية من النهاية ليفوز مينيسوتا تيمبروولفز على بروكلين نتس 96-94 في ملعب الأخير.

وحقق مينيسوتا الفوز بعد تفوقه 36-17 في الربع الثاني وحافظ على تفوقه حتى النهاية لكنه تراجع قليلا قبيل نهاية الربع الأخير قبل أن يحسم جوبرت وإمبيد النتيجة.

وسجل جوبرت 10 نقاط وسيطر على 13 كرة مرتدة.

وسجل كام توماس أكبر حصيلة من النقاط لبروكلين وهي 25 نقطة، بينما أضاف زميله مايكل بريديجيس 21 نقطة، لكن الفريق خسر للمرة 12 في 14 مباراة.

وفي مباريات أخرى أقيمت الليلة الماضية، فاز يوتا جاز على مضيفه واشنطن ويزاردز 123-108 وفاز نيويورك نيكس في ملعبه على دنفر ناجتس 122-84.

وفاز سكرامنتو كينجز خارج أرضه 134-133 على غولدن ستيت وريورز.