إيدجكومب يبدأ مسيرته بقوة ويقود سيكسرز للفوز على سيلتيكس

في.جيه-إيدجكومب لاعب فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز خلال مباراة الفريق أمام بوسطن سيلتيكس في المباراة الافتتاحية للفريقين في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين-رويترز

سجل في.جيه-إيدجكومب بداية تاريخية مع فريقه الجديد فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، محققًا 34 نقطة في الفوز الضيق 117-116 على بوسطن سيلتيكس ضمن افتتاح الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة، بينما أضاف زميله تايرس ماكسي 40 نقطة.

ورغم إهداره رميتين حرتين في الثواني الأخيرة، إلا أن بوسطن لم تستفد من الفرصة الأخيرة ليخسر الفريق المباراة. ويعد هذا ثالث أعلى عدد نقاط يسجله لاعب في أول ظهور له بالدوري منذ ويلت تشامبرلين عام 1959، متجاوزًا الرقم القياسي السابق لفريق سيكسرز المسجل باسم ألين إيفرستون.

وسجل ديريك وايت وجايلين براون 25 نقطة لكل منهما لصالح بوسطن، في حين اكتفى جويل إمبيد بأربع نقاط وست كرات مرتدة خلال 20 دقيقة لعب بعد تعافيه من جراحة الركبة.

وشهدت باقي مباريات افتتاح الدوري فوز نيويورك نيكس على كليفلاند كافاليرز 119-111، وأورلاندو ماجيك على ميامي هيا 125-121، وتشارلوت هورنتس على بروكلين نيتس 136-117، وسط نتائج مثيرة لفرق الدوري الأخرى.

