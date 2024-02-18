إيدن ترزيتش يطالب بحل سريع لاحتجاجات جمهور الدوري الألماني

دعا مدرب بروسيا دورتموند، إيدن ترزيتش، إلى التوصل “لحل سريع ومعقول” يضع حدا لشكاوى واحتجاجات الجماهير ضد خطط الاستثمار الخاص في دوري كرة القدم في ألمانيا بعد أن عطلت الجماهير المحتجة على الخطة عددا من مباريات البطولة أمس السبت. وفق وكالة رويترز.

ومن خلال التصويت وافقت أندية الدرجتين الأولى والثانية في ألمانيا في ديسمبر كانون الأول الماضي على السماح بحصول مستثمر أجنبي على حصة في شركة الحقوق الإعلامية للدوري في إطار صفقة قدرت قيمتها بما يتراوح بين 900 مليون ومليار يورو (1.08 مليار دولار).

وقال ترزيتش للصحفيين: “أعتقد أننا جميعا نرغب في التوصل لحل سريع ومعقول سواء كنا في داخل الملعب أو خارجه.”

وأضاف “أعتقد أنه لا يتخيل أحد بغض النظر عما إذا كان هنا اليوم كمشجع بمفرده أو ضمن مجموعة أو مع عائلته التفاعل مع كرة القدم بهذه الطريقة”.

وتعادل دورتموند مع مضيفه فولفسبورج أمس السبت 1-1 في مباراة شهدت تكرار توقف اللعب من أجل السماح للعاملين في الاستاد بتنظيف الملعب في ظل استمرار المشجعين في إلقاء كرات التنس وأشياء أخرى.

وقال ترزيتش “جميعنا هنا لمشاهدة الرياضة والمنافسة من أجل الحصول على النقاط وإحراز الأهداف. ولسوء الحظ، لم يحدث هذا على مدار 90 دقيقة اليوم لكنه حدث لفترة طويلة للغاية بسبب مرات التوقف الكثيرة.

“استمرت المباراة رغم الشعور وكأن 50 عاملا يعلمون على أرض الملعب وفي ظل وجود الكثير من كرات (التنس). ونتيجة لذلك، كان الأمر شديد الخطورة في بعض الأحيان. يجب القول إننا سعداء لأنه لم يحدث أمر أكثر خطورة اليوم”.

واشتكى لاعبون من تأثر أدائهم بسبب تسبب تكرار توقف اللعب.

وقال إيمري تشان لاعب وسط دورتموند للصحفيين “أعتقد أنه أمر جيد لكن في مرحلة ما يجب أن يكون هذا كافيا. أتمنى أن ينتهي الأمر. نعاني بشدة بسبب الأمر ونفقد إيقاعنا في اللعب”.

وقال جريجور كوبيل حارس دورتموند “من حق الجميع الاحتجاج”.

وأضاف “يجب أن أكون حذرا جدا عند إلقاء الكرات الصلبة والمطاطية في منطقة جزائي. إنه تشويش كبير لنا”.

واستؤنفت جميع المباريات المتأثرة بالأحداث بعد توقفها وشهدت مباراتان توجه الفرق إلى غرف تغيير الملابس لفترة وجيزة.

وحذر مارك لينز المدير الإداري لرابطة الدوري الألماني لكرة القدم أمس من أن الدوري لن يسمح بإلغاء أي مباريات.

وقال في تصريحات صحفية “لا بأس إذا ذكرونا أسبوعا تلو الآخر بطريقة سلمية ومعقولة بأهمية البقاء ضمن الخطوط الحمراء في المفاوضات.

“لكن إذا كنت تشير إلى احتمال إلغاء المباريات، فلا يمكن للأندية ولا لنا قبول الأمر”.

وطلبت رابطة الدوري الألماني في بيان صدر في الثامن من فبراير شباط من المشجعين عدم “الانزلاق إلى سيناريوهات تسبب الذعر” وأشارت إلى أنهم لن يتعرضون لأي أضرار بسبب الصفقة.

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