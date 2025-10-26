إيزي يسجل هدف الفوز لأرسنال ضد فريقه السابق كريستال بالاس

سجل إبريتشي إيزي هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع أرسنال ضد فريقه السابق كريستال بالاس اليوم الأحد ليوسع الفارق لصالح النادي اللندني في صدارة الترتيب.

سجل إيزي، الذي أمضى خمسة مواسم في ملعب سيلهيرست بارك قبل أن يتعاقد معه أرسنال في أغسطس آب الماضي، هدفه في الدقيقة 39 عندما لعب جابرييل برأسه ركلة حرة نفذها ديكلان رايس لتذهب في اتجاه لاعب الوسط الذي سدد كرة قوية مباشرة في مرمى دين هندرسون.

ومدد الفوز مسيرة أرسنال الخالية من الهزائم إلى ست مباريات في الدوري وعشر مباريات في كل المسابقات، ووسع الفارق إلى أربع نقاط مع بورنموث صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة بعد تسع مباريات.

وجاء الشوط الثاني على ملعب الإمارات مختلفا تماما حيث ضغط أرسنال من أجل هدف ثان إذ سنحت له سلسلة من الفرص بما في ذلك فرصة سهلة لبوكايو ساكا لكن مدافع كريستال بالاس مارك جيهي تصدى لها.