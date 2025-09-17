الأربعاء 25 ربيع الأول 1447 ﻫ - 17 سبتمبر 2025 |
إيساك يسجل ظهوره الأول مع ليفربول أمام أتليتيكو مدريد

منذ 52 دقيقة
ألكسندر إيساك يعود للتدرب مع منتحب السويد بعد انتقاله لليفربول. رويترز

اختار أرنه سلوت مدرب ليفربول اللاعب ألكسندر إيساك، المنضم للفريق في صفقة قياسية بريطانية، ضمن تشكيلته الأساسية لمواجهة أتليتيكو مدريد اليووم الأربعاء على استاد أنفيلد في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان سلوت ألمح قبل أيام إلى أن المهاجم السويدي قد يسجل ظهوره الأول مع ليفربول أمام أتليتيكو، لكنه قال إنه لن يلعب لمدة 90 دقيقة كاملة بسبب نقص اللياقة البدنية.

وكان إيساك، الذي انضم إلى ليفربول في اليوم الأخير من فترة الانتقالات مقابل 125 مليون جنيه إسترليني (169.5 مليون دولار) قادما من نيوكاسل يونايتد بعد حالة من الجدل استمرت لفترة، غاب عن التشكيلة في الفوز 1-صفر على بيرنلي يوم الأحد، وقال سلوت إنه ما يزال غير لائق بدنيا بشكل كامل.

وقال سلوت أمس الثلاثاء “ليس عليه أن يثبت لأحد أنه جيد بما يكفي للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لأن هذا ما أثبته بالفعل مع نيوكاسل”.

    المصدر :
  • رويترز

