إيساك يسجل هدفه الأول مع ليفربول وطرد إيكيتيكي في انتصار ليفربول بكأس رابطة الأندية

سجل ألكسندر إيساك هدفه الأول مع ليفربول بينما طُرد أوجو إيكيتيكي بعد تسجيله هدف الفوز في الدقائق الأخيرة ليفوز الفريق المضيف 2-1 على ساوثامبتون المنتمي للدرجة الثانية في أنفيلد ويتأهل إلى الدور الرابع في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

افتتح اللاعب السويدي، المنضم مقابل 125 مليون جنيه إسترليني (169.04 مليون دولار) قادما من نيوكاسل يونايتد في صفقة قياسية، التسجيل في الدقيقة 43، بعد 38 ثانية من تسديدة آدم أرمسترونج لاعب ساوثامبتون في العارضة، بعد تمريرة من فيدريكو كييزا.

ورد ساوثامبتون بهدف عن طريق شيا تشارلز في الدقيقة 76 بعد خطأ فادح من لاعب الوسط واتارو إندو لكن إيكيتيكي، الذي حل بديلا لإيساك في الشوط الثاني، حافظ على بداية ليفربول الخالية من الهزائم هذا الموسم بهدف الفوز قبل أربع دقائق من النهاية.

ثم طُرد إيكيتيكي بعد ذلك لتلقي البطاقة الصفراء الثانية بعد خلع قميصه احتفالا بالهدف.

وتعرض تشيلسي بطل كأس العالم للأندية لصدمة مبكرة أمام لينكولن سيتي من الدرجة الثالثة لكنه عاد من تأخره بهدف مفاجئ في الشوط الأول ليفوز 2-1.

وحقق كارديف سيتي، المنتمي لدوري الدرجة الثالثة، أكبر مفاجأة في المباريات الثماني التي أقيمت اليوم بفوزه على بيرنلي 2-1 على استاد تيرف مور، فيما فاز ولفرهامبتون واندرارز في المباراة الوحيدة بين فريقين من الدوري الإنجليزي الممتاز بتغلبه على إيفرتون 2-صفر.

وسجل لاعب الوسط دييجو جوميز القادم من باراجواي أربعة أهداف، بما في ذلك ثلاثية في غضون 33 دقيقة من الشوط الأول، ليقود برايتون آند هوف ألبيون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لفوز ساحق 6-صفر على بارنسلي المنتمي للدرجة الثالثة في أوكويل ليصل إلى الدور الرابع للبطولة للمرة الخامسة في ستة مواسم.

ومنح فريق ريكسهام المنتمي للدرجة الثانية ملاكه في هوليوود ليلة أخرى رائعة على أرضهم بفوزه 2-صفر على ريدينج فيما تغلب فولهام المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز على ضيفه كامبريدج يونايتد من الدرجة الرابعة 1-صفر في كرافن كوتيدج.

وتأهل بالفعل فريق سوانزي سيتي المنتمي لدوري الدرجة الثانية وفريق جريمسبي تاون من الدرجة الرابعة، وقاهر الكبار، إلى الدور الرابع إلى جانب برنتفورد وكريستال بالاس الثنائي المنتمي للدوري الممتاز.

ويستضيف نيوكاسل يونايتد حامل اللقب فريق برادفورد سيتي غدا الأربعاء، في حين يشارك أيضا منافسوه في الدوري الممتاز أرسنال وتوتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي في المباريات.