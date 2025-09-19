إيطاليا تتغلب على أوكرانيا لتتأهل إلى نهائي كأس بيلي جين كينج للتنس

عادت إيطاليا حاملة اللقب من بعيد لتفوز على أوكرانيا 2-1 لتعود إلى نهائي كأس بيلي جين كينج لفرق السيدات للتنس اليوم الجمعة، وذلك بعد فوز جاسمين باوليني على إيلينا سفيتولينا لتدرك التعادل قبل أن تشترك مع سارة إيراني لتحسم المواجهة في مباراة الزوجي.

وساعد الفوز في مركز شنتشن باي الرياضي الفريق الإيطالي على أن يصبح أول فريق يصل النهائي ثلاث مرات متتالية في بطولة فرق السيدات منذ فوز جمهورية التشيك بثلاثة ألقاب متتالية بين عامي 2014 و2016.

وضمنت باوليني وإيراني الفوز بالمواجهة بعد فوزهما على الثنائي الأوكراني المكون من مارتا كوستيوك وليودميلا كيتشينوك 6-2 و6-3 وسط تصفيق حار من الجماهير الإيطالية الكبيرة التي ظلت في مقاعدها حتى قرابة منتصف الليل في جنوب شرق الصين.

وأهدرت سفيتولينا المصنفة الثالثة عالميا سابقا فرصة منح فريق بلادها تقدما لا يمكن تعويضه 2-صفر في المواجهة وفرصة القتال من أجل لقبها الأول يوم الأحد المقبل بعد خسارتها 3-6 و6-4 و6-4 أمام المتألقة باوليني.

وكسرت اللاعبة (31 عاما) إرسال باوليني في الشوط الثالث من مباراتهما بفضل بعض الضربات القوية من الخط الخلفي للملعب وفازت بالمجموعة الافتتاحية بضربة خلفية قوية تاركة إيطاليا، بطلة العالم خمس مرات، في موقف صعب.

وردت باوليني بكسر إرسال سفيتولينا في بداية المجموعة الثانية لكن سفيتولينا سيطرت على المباراة منذ ذلك الحين وكانت على بُعد نقطة واحدة من التقدم 5-2 قبل أن تضل طريقها مرة أخرى بسبب سلسلة من الأخطاء غير المعتادة لتخسر المجموعة.

وبعد تعادلها في المباراة، قاتلت باوليني بشراسة وتماسكت في شوط شهد ثمانية تعادلات في بداية المجموعة الفاصلة لتتقدم 4-2 قبل أن تستعيد سفيتولينا توازنها، لكن اللاعبة الإيطالية لم تستسلم واستعادت زمام الأمور مرة أخرى لتفوز بالمباراة.

وجاء فوز باوليني، بعد انتصار الأوكرانية كوستيوك على إليزابيتا كوتشاريتو 6-2 و6-3، لتصبح باوليني المصنفة الثامنة عالميا بحاجة لتحقيق فوزها الأول على سفيتولينا في ثالث لقاء بينهما للحفاظ على آمال فريق بلادها في البقاء.