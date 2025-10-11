إيطاليا تعزز فرصها في التأهل لكأس العالم بفوزها 3-1 في إستونيا

عززت إيطاليا فرصها في بلوغ الملحق المؤهل لكأس العالم لكرة القدم 2026، بفوزها 3-1 على مضيفتها إستونيا في التصفيات اليوم السبت، بعدما سجل مويزي كين وماتيو ريتيجي وفرانشيسكو بيو إسبوزيتو أهداف الفريق الزائر.

وكانت بداية إيطاليا مثالية، بعدما افتتح كين الأهداف في الدقيقة الرابعة.

وعلى الرغم من إهدار ريتيجي لركلة جزاء بعد نصف ساعة من اللعب، نجح مهاجم إيطاليا في تسجيل الهدف الثاني قبل سبع دقائق من نهاية الشوط الأول.

وسجل إسبوزيتو، الذي حل بديلا لكين المصاب في وقت مبكر من المباراة، الهدف الثالث لإيطاليا في الدقيقة 74.

لكن خطأ فادحا من حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما سمح لراونو سابينين بتقليص الفارق لإستونيا بعد دقيقتين.

وتتصدر النرويج المجموعة التاسعة برصيد 18 نقطة من ست مباريات. وتملك إيطاليا 12 نقطة ولها مباراة متبقية، وتتقدم بثلاث نقاط على منتخب إسرائيل الذي لعب ست مباريات. وظلت إستونيا في المركز الرابع ولها ثلاث نقاط.

ويتأهل متصدرو المجموعات مباشرة إلى كأس العالم، بينما يخوض الوصيف الملحق لبلوغ النهائيات.