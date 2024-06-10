الأثنين 4 ذو الحجة 1445 ﻫ - 10 يونيو 2024 |
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إيطاليا تهزم البوسنة 1-صفر في المباراة الودية الأخيرة لها قبل بطولة أوروبا

منذ 5 دقائق
بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم ستقام في ألمانيا

بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم ستقام في ألمانيا

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تغلبت إيطاليا على البوسنة والهرسك 1-صفر في إمبولي اليوم الأحد بعدما أحرز لاعب الوسط دافيدي فراتيسي هدفا مباغتا في الشوط الأول من المباراة الودية الأخيرة لمنتخب بلاده قبل انطلاق بطولة أوروبا لكرة القدم في ألمانيا الأسبوع المقبل.

ووضع فراتيسي إيطاليا حاملة اللقب في المقدمة في الدقيقة 38 بلمسة أولى مذهلة في سقف الشباك بعد تمريرة عرضية من فيدريكو كييزا.

وأجرى المدرب لوتشيانو سباليتي تسعة تغييرات على التشكيلة التي تعادلت بدون أهداف مع تركيا يوم الثلاثاء الماضي، واحتفظ بالمهاجم كييزا ولاعب الوسط جورجينيو ضمن التشكيلة الأساسية.

وتبدأ إيطاليا مشوارها في بطولة أوروبا 2024 يوم السبت أمام ألبانيا قبل أن تواجه إسبانيا في 20 يونيو حزيران الجاري ثم كرواتيا بعدها بأربعة أيام.

    المصدر :
  • رويترز

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