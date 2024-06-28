إيغان بيرنال بطل سباق فرنسا للدراجات سابقا خارج ألعاب باريس

قال الاتحاد الكولومبي للدراجات الليلة الماضية إن المتسابق الكولومبي إيغان بيرنال لن يشارك في أولمبياد باريس الصيفي 2024 لأنه لم يحصل على إذن من فريقه إنيوس-جريناديرز.

وسيشارك في الدورة الصيفية المقبلة سانتياغو بويتراغو متسابق فريق البحرين فيكتوريوس بديلا لبيرنال الذي سبق له الفوز بسباق فرنسا للدراجات في 2019 وأصبح بذلك أول متسابق من أمريكا الجنوبية يحقق هذا الانجاز.

وقال الاتحاد الكولومبي للدراجات في بيان “إيغان بيرنال (إنيوس-غريناديرز) الذي رشح للمشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس والذي من المقرر أن يبدأ المشاركة في سباق فرنسا للدراجات يوم السبت لم يحصل بعد على إذن من فريقه للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.”

وسبق لبويتراغو (24 عاما)الفوز ببعض المراحل في سباقات كبيرة مختلفة منها المرحلة الرابعة في سباق باريس-نيس إلى جانب مرحلتين في سباق إيطاليا في 2022 و2023.

وبعد المشاركة في سباق فرنسا سينضم بويتراغو للمنتخب الكولومبي لسباق الطريق في الدورة الصيفية.