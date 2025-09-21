إيفانبول ينال لقب ضد الساعة للدراجات للمرة الثالثة تواليا وبوجاتشر يتراجع

فاز البلجيكي ريمكو إيفانبول بلقب سباق ضد الساعة لفردي الرجال للمرة الثالثة على التوالي في بطولة العالم لسباق الدراجات على الطرق، تاركا بقية المتسابقين خلفه متفوقا بسهولة على تادي بوجاتشر.

وفي مواجهة مرتقبة، كان من السهل على إيفانبول (25 عاما) التعامل مع الفائز بسباق فرنسا، حيث تجاوزه في المسار قاطعا مسافة 40.6 كيلومتر في 49 دقيقة و46.03 ثانية.

وكان السلوفيني بوجاتشر ، الذي يحتفل بعيد ميلاده السابع والعشرين، يعتزم المشاركة في سباقي ضد الساعة وسباق على الطريق في بطولة العالم للدراجات النارية التي تقام في رواندا على مدى الأيام السبعة المقبلة، لكنه احتل المركز الرابع.

وجاء الأسترالي جيريمي فاين في المركز الثاني بزمن بلغ 51 دقيقة و00.83 ثانبة، بينما جاء البلجيكي إيلان دي فيلدر في المركز الثالث.