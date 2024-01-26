إيفانز يتصدر "رالي مونت كارلو" بعد فوزه في المراحل الافتتاحية

انفرد الأيرلندي إلفين إيفانز، سائق “تويوتا” بصدارة رالي مونت كارلو الحلقة الأولى في موسم بطولة العالم للراليات، بعد فوزه بأول مرحلتين الليلة الماضية.

وفي غياب بطل العالم الفنلندي كالي روفانبيرا، الذي سيرتاح في بعض السباقات، أصبح إيفانز قائدًا لفريق تويوتا، وكان أول من انطلق وأنهى مراحل يوم الانطلاق متقدما بفارق 15.1 ثانية على تييري نوفيل سائق هيونداي.

وقال إيفانز: “الأوضاع كانت متباينة جدًا جدًا.. بعضها كان جيدًا والبعض الآخر لم يكن جيدًا”.

واحتل سائق تويوتا وبطل العالم ثماني مرات سيباستيان أوجييه المركز الثالث، بينما يسعى للفوز برالي مونت كارلو للمرة العاشرة في رقم قياسي.

وأنهى أوجييه وهو فرنسي مراحل يوم الانطلاق متخلفًا بفارق 21.6 ثانية عن الصدارة، في أجواء تكون في العادة شديدة البرودة على الأسفلت في جبال الألب الفرنسية.

وقال أوجييه: “يبدو أن الأمر كان صعبًا علينا بعض الشيء، لكننا توقعنا ذلك نوعًا ما. وفي ظل هذه الأوضاع من الأفضل أن تكون في المقدمة. قدمنا أداء طيبًا.. لكن الطريق يزداد صعوبة بشكل سريع جدًا”.

وبفارق 1.2 ثانية عن أوجييه حصل أوت تاناك سائق هيونداي على المركز الرابع مع عودته للفريق بعد أن أمضى عامًا في صفوف إم-سبورت فورد.

واليوم الجمعة ستقام ثلاث مراحل في الصباح ثم تتكرر بعد الظهر وفي المساء.