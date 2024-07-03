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إيفرتون يتعاقد مع ندياي من مرسيليا

منذ 44 دقيقة
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أعلن إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع المهاجم إليمان ندياي من أولمبيك مرسيليا الفرنسي بعقد مدته خمس سنوات.

بدأ الدولي السنغالي (24 عاما) المولود في فرنسا مسيرته في نادي روان المحلي قبل التوقيع مع شيفيلد يونايتد في 2019. وانتقل إلى مرسيليا في 2023.

ولم يكشف إيفرتون عن التفاصيل المالية للصفقة.

وقال ندياي “قيمة النادي وتاريخه من الأسباب الرئيسية التي دفعتني للانضمام إلى إيفرتون إضافة للدور الذي يمكنني لعبه لمساعدة الفريق على التقدم. أنا متحمس للغاية ولا أطيق الانتظار لبدء مهمتي”.

واحتل إيفرتون المركز 15 الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

    المصدر :
  • رويترز

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