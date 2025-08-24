إيفرتون يفتتح ملعب هيل ديكنسون بفوز على برايتون

استهل إيفرتون مشواره على ملعبه الجديد هيل ديكنسون بفوز مثير 2-صفر على برايتون آند هوف ألبيون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد إذ صنع إليمان ندياي، آخر لاعب يسجل في ملعب جوديسون بارك القديم، التاريخ بتسجيله الهدف الأول في الملعب الجديد.

كما هز جيمس جارنر الشباك بينما قدم جاك جريليش تمريرتين حاسمتين في أول مشاركة له كأساسي مع إيفرتون.

واحتفل المشجعون أيضا بملعبهم الجديد على نهر ميرسي قبل أن يُحدث ندياي ضجة كبيرة عندما حول تمريرة جريليش العرضية إلى الشباك في الدقيقة 23.

وضاعف جارنر تقدم إيفرتون في الدقيقة 52 حين مرر جريليش كرة متقنة له ليطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت فوق الحارس وسكنت الشباك.

وتصدى حارس إيفرتون جوردان بيكفورد لركلة جزاء في الدقيقة 77 من داني ويلبيك احتسبت بعد لمسة يد على كيرنان ديوسبري هول داخل منطقة الجزاء ليتوج بذلك أمسية رائعة للفريق المضيف.