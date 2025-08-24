الأحد 1 ربيع الأول 1447 ﻫ - 24 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيفرتون يفتتح ملعب هيل ديكنسون بفوز على برايتون

منذ 12 دقيقة
الدوري الإنجليزي الممتاز - إيفرتون ضد برايتون وهوف ألبيون - رويترز

الدوري الإنجليزي الممتاز - إيفرتون ضد برايتون وهوف ألبيون - رويترز

A A A
طباعة المقال

استهل إيفرتون مشواره على ملعبه الجديد هيل ديكنسون بفوز مثير 2-صفر على برايتون آند هوف ألبيون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد إذ صنع إليمان ندياي، آخر لاعب يسجل في ملعب جوديسون بارك القديم، التاريخ بتسجيله الهدف الأول في الملعب الجديد.

كما هز جيمس جارنر الشباك بينما قدم جاك جريليش تمريرتين حاسمتين في أول مشاركة له كأساسي مع إيفرتون.

واحتفل المشجعون أيضا بملعبهم الجديد على نهر ميرسي قبل أن يُحدث ندياي ضجة كبيرة عندما حول تمريرة جريليش العرضية إلى الشباك في الدقيقة 23.

وضاعف جارنر تقدم إيفرتون في الدقيقة 52 حين مرر جريليش كرة متقنة له ليطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت فوق الحارس وسكنت الشباك.

وتصدى حارس إيفرتون جوردان بيكفورد لركلة جزاء في الدقيقة 77 من داني ويلبيك احتسبت بعد لمسة يد على كيرنان ديوسبري هول داخل منطقة الجزاء ليتوج بذلك أمسية رائعة للفريق المضيف.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
انطلاق بطولة أمريكا المفتوحة للتنس مبكرا عن المعتاد
استاد هيل ديكنسون
بعد 133 عاماً.. إيفرتونيدشن حقبة جديدة في استاد هيل ديكنسون
سباق الدراجات النارية
ماركيز يوسع الفارق في صدارة بطولة العالم للدراجات النارية إلى 175 نقطة

الأكثر قراءة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع
احتضان وطني لسلام... وتوقيف إبن نائب سابق في "الحزب"
علم لبنان
حزب الله أبلغ موفدى عون رفضه تسليم السلاح.. والتصعيد قادم!
علما السعودية ولبنان
مصدر دبلوماسي رفيع يكشف عن تفاصيل زيارة وفد فني سعودي إلى بيروت!