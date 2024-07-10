إيقاف العداء الكيني تشيرونو سبعة أعوام بسبب المنشطات

‭ ‬أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى، اليوم الأربعاء، إيقاف العداء الكيني لورنس تشيرونو لمدة سبعة أعوام بعد أن تبين أن البطل السابق لماراثون بوسطن وماراثون شيكاغو، انتهك قواعد مكافحة المنشطات.

وفرضت الوحدة الإيقاف لأربعة أعوام بتهمة انتهاك القواعد ولأربعة أعوام أخرى بداعي التلاعب أو محاولة التلاعب في الضوابط الخاصة بالمنشطات، لكنها قلصت العقوبة الإجمالية إلى سبعة أعوام نظرا للامتثال والتقبل.

وكان تشيرونو (35 عاما) قد تعرض للإيقاف المؤقت في يوليو تموز 2022 بعد أن كشفت التحاليل، التي أجريت خارج المنافسات، عن وجود مادة تريميتازيدين المحظورة في عيناته، وقضت وحدة النزاهة بأنه ليس لديه استثناء يتيح له استخدام هذه المادة.

وقال العداء الكيني لوحدة النزاهة إنه كان يعاني من مشكلات في المعدة وإن طبيبا قام بحقنه بمادة غير معروفة بالنسبة له، لكنه قدم تبريرا مختلفا في وقت لاحق، إذ ألقى باللوم على الخلط بين أدويته وأدوية زوجته.

وتحتسب عقوبة الإيقاف لسبعة أعوام اعتبارا من 16 يوليو 2022، وهو تاريخ الإيقاف المؤقت.