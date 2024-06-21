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إيقاف العداء روبرتس لثماني سنوات بعد الانتهاك الثاني لقواعد المنشطات

منذ ساعة واحدة
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قالت الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات، اليوم الجمعة، إنها عاقبت جيل روبرتس، عضو الفريق الأمريكي الحائز على الميدالية الذهبية في سباق التتابع أربعة في 400 متر في أولمبياد ريو 2016، بالإيقاف لمدة ثماني سنوات بعد اكتشاف تعاطيه لمواد محظورة للمرة الثانية.

وكشف اختبار خارج اطار المنافسات أجراه روبرتس في سبتمبر أيلول من العام الماضي عن العديد من المواد المحظورة بما في ذلك الأوستارين الذي يعزز نمو العضلات.

وتلقى روبرتس، وهو مخالف متكرر للقواعد، ايقافا لمدة 16 شهرا في عام 2022 بعد أن ثبتت تعاطيه لمادتي الأندرين والأوستارين.

كما ثبت تعاطيه لمدر للبول ومعامل لإخفاء هذا التعاطي في عام 2017، لكنه تجنب الايقاف بعد أن افلت من العقوبة بالقول بأن المادة دخلت جسده عن طريق تقبيل صديقته، التي كانت تستخدم دواء لعلاج الجيوب الأنفية يحتوي على المادة المحظورة.

    المصدر :
  • رويترز

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