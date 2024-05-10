السبت 2 ذو القعدة 1445 ﻫ - 11 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيقاف الملاكم البريطاني "كونور بن" مؤقتا

منذ 42 دقيقة
الملاكم البريطاني كونور بن

الملاكم البريطاني كونور بن

A A A
طباعة المقال

أعيد فرض الإيقاف المؤقت على البريطاني كونور بن ملاكم وزن الوسط بعد الطعون الناجحة التي قدمتها الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات والرابطة البريطانية لملاكمة المحترفين.

واستأنفت الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات قرار اللجنة الوطنية المستقلة لمكافحة المنشطات بتبرئة بن بعد فشله في اختبارين طوعيين للمنشطات في عام 2022 ثم تم إيقافه في مارس آذار 2023.

وقال روبرت سميث، الأمين العام للرابطة البريطانية لملاكمة المحترفين، إن بن مُنع مؤقتا من المشاركة بأي صفة في أي مسابقة تنظمها أو تعقدها أو تمنح الرابطة البريطانية للملاكمة ترخيصا لها أو أي بطولة تحظى باعتراف الرابطة” أو أي رياضة أخرى متوافقة مع الميثاق العالمي لمكافحة المنشطات.

وأضاف سميث “نجحت الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات والرابطة البريطانية لملاكمة المحترفين في استئناف القرار الذي أصدرته محكمة تابعة للجنة الوطنية المستقلة لمكافحة المنشطات في يوليو 2023.

“أعادت محكمة الاستئناف فرض الإيقاف المؤقت على السيد بن بعد تلك الطعون المقبولة”.

وقال سميث إن القضية لا تزال تنظر أمام اللجنة الوطنية المستقلة لمكافحة المنشطات وسيتم الفصل فيها وفقا لقواعد مكافحة المنشطات في بريطانيا.

ولم يكن هناك أي تعليق من ماتشروم التي تروج لمباريات البريطاني بن. وسبق للملاكم بن أن أكد على براءته عقب سقوطه في اختبارات المنشطات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

كيليان مبابي
مبابي يحسم قراره بشأن الرحيل عن باريس سان جيرمان
شتوتجارت يحقق فوزاً قياسياً أمام أوجسبورج ويتقدم للمركز الثاني بدوري ألمانيا
رياضيون برازيليون يتخلون عن أحلامهم الأولمبية لمساعدة ضحايا الفيضانات

الأكثر قراءة

الأمن العام
"1.500.000.000 ل.ل" قيمة الكفالة النقدية لإقامة سنوية.. بيان هام من الأمن العام
بشار الأسد و إبراهيم رئيسي
صحيفة روسية: تصاعد التوتر بين إيران وسوريا بعد هجوم إسرائيلي
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
سمير جعجع: محور الممانعة والتيار الوطني الحر هم "أكبر كذابين ونصابين"!