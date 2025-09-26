إيقاف سبعة لاعبين ماليزيين في تصفيات كأس آسيا.. إليكم ما حصل

كان فاكوندو جارسيس لاعب ديبورتيفو ألافيس الإسباني من بين سبعة لاعبين في منتخب ماليزيا أوقفهم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لمدة عام واحد اليوم الجمعة، بعد اكتشاف استخدام وثائق مزورة ليتمكن اللاعبون من المشاركة ضد فيتنام في تصفيات كأس آسيا.

وقالت لجنة الانضباط في الفيفا إن اللاعبين السبعة وهم جارسيس جابرييل أروتشا، ورودريجو هولجادو، وإيمانون ماتشوكا، وجواو فيجريدو، وجون إيرازابال، وهيكتور هيفيل إلى جانب جارسيس، عوقبوا بالإيقاف لمدة 12 شهرا عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم.

وذكر الفيفا أن الاتحاد الماليزي للعبة قدم له استفسارات بشأن أهلية اللاعبين، واستخدم وثائق مزورة لتمكين اللاعبين السبعة من المشاركة، مما يعد خرقا للمادة 22 من قانون الانضباط الخاص بالفيفا، والتي تتعلق بالتزوير والتزييف.

وشارك اللاعبون السبعة في فوز ماليزيا 4-صفر على فيتنام في الجولة الثالثة من تصفيات كأس آسيا 2027 في العاشر من يونيو حزيران الماضي، وتلقى الفيفا بعدها شكوى بشأن أهلية عدد من اللاعبين.

وسجل فيجريدو وهولجادو في فوز ماليزيا. ولعب جارسيس في جميع مباريات ألافيس الذي يحتل المركز العاشر في الدوري الإسباني، هذا الموسم.

كما طلب الفيفا من الاتحاد الماليزي لكرة القدم دفع غرامة قدرها

350000 فرنك سويسري (438651 دولار أمريكي)، وتم تغريم كل لاعب من اللاعبين السبعة بمبلغ 2000 فرنك سويسري.

وأضاف الفيفا “علاوة على ذلك، أحالت لجنة الانضباط مسألة أهلية اللاعبين للمشاركة مع منتخب ماليزيا إلى المحكمة الرياضية التابعة للفيفا للنظر فيها”.

ويمكن الطعن على القرار أمام لجنة الاستئناف التابعة بالفيفا.