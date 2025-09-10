إيقاف لاعبة رمي الجلة الأميركية سوندز بسبب عدم تحديد مكان تواجدها

الأمريكية ريفن سوندرز خلال نهائي دفع الجلة للسيدات في أولمبياد باريس في صورة من أرشيف رويترز.

قالت الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات أمس الثلاثاء 9\9\2025 إن ريفن سوندرز الحاصلة على الميدالية الفضية الأولمبية في رمي الجلة، قبلت عقوبة الإيقاف لمدة 30 شهرا بسبب الفشل في تحديد مكانها.

وتلقت سوندرز (29 عاما) والتي فازت بالميدالية الفضية في أولمباد طوكيو عام 2021، إيقافا سابقا لمدة 18 شهرا بسبب إخفاقها في تحديد مكانها عام 2023.

وأضافت الوكالة في بيان “نظرا لأن هذا انتهاك سوندرز الثاني للقواعد، فإنها ستخضع لعقوبة متزايدة بناء على درجة خطئها ومجموع الظروف”.

وتابعت “قررت الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات أن زيادة فترة عدم الأهلية لمدة 30 شهرا كانت مناسبة بناء على ظروف القضية. بدأت فترة عدم أهلية سوندرز لمدة 30 شهرا في 26 ديسمبر 2024”.

وكانت آخر مشاركة لسوندرز في لقاء الدوري الماسي في لوزان في أغسطس آب من العام الماضي، بعد أيام من احتلالها المركز 11 من بين 12 متنافسة في نهائي رمي الجلة للسيدات في أولمبياد باريس.