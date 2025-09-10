الأربعاء 18 ربيع الأول 1447 ﻫ - 10 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيقاف لاعبة رمي الجلة الأميركية سوندز بسبب عدم تحديد مكان تواجدها

منذ ساعة واحدة
الأمريكية ريفن سوندرز خلال نهائي دفع الجلة للسيدات في أولمبياد باريس في صورة من أرشيف رويترز.

الأمريكية ريفن سوندرز خلال نهائي دفع الجلة للسيدات في أولمبياد باريس في صورة من أرشيف رويترز.

A A A
طباعة المقال

قالت الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات أمس الثلاثاء 9\9\2025 إن ريفن سوندرز الحاصلة على الميدالية الفضية الأولمبية في رمي الجلة، قبلت عقوبة الإيقاف لمدة 30 شهرا بسبب الفشل في تحديد مكانها.

وتلقت سوندرز (29 عاما) والتي فازت بالميدالية الفضية في أولمباد طوكيو عام 2021، إيقافا سابقا لمدة 18 شهرا بسبب إخفاقها في تحديد مكانها عام 2023.

وأضافت الوكالة في بيان “نظرا لأن هذا انتهاك سوندرز الثاني للقواعد، فإنها ستخضع لعقوبة متزايدة بناء على درجة خطئها ومجموع الظروف”.

وتابعت “قررت الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات أن زيادة فترة عدم الأهلية لمدة 30 شهرا كانت مناسبة بناء على ظروف القضية. بدأت فترة عدم أهلية سوندرز لمدة 30 شهرا في 26 ديسمبر 2024”.

وكانت آخر مشاركة لسوندرز في لقاء الدوري الماسي في لوزان في أغسطس آب من العام الماضي، بعد أيام من احتلالها المركز 11 من بين 12 متنافسة في نهائي رمي الجلة للسيدات في أولمبياد باريس.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

المنتخب البرتغالي
البرتغال تهزم المجر 3-2 بهدف متأخر من كانسيلو ضمن تصفيات كأس العالم
لاعبو منتخب إنجلترا
إنجلترا تهزم صربيا 5-صفر وتقترب من التأهل لكأس العالم
إرلينج هالاند
هالاند يسجل خمسة أهداف ويقود النرويج لسحق مولدوفا 11-1 بتصفيات كأس العالم

الأكثر قراءة

وليد جنبلاط
وليد جنبلاط: الآتي أعظم
الانتفاخ - تعبيرية
6 عادات بسيطة لمنع الانتفاخ بعد تناول الطعام
علم لبنان ودول خليجية
نظرة خليجية إيجابية للبنان.. سلاح حزب الله انتهى وقته