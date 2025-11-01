السبت 10 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 1 نوفمبر 2025 |
إيقاف متسابق كانوي لمدة عامين بسبب "فيديو فاضح"

أشخاص يمارسوم رياضة التجديف

أعلن الاتحاد البريطاني لرياضة التجديف إيقاف متسابق الكانوي كيرتس آدمز روزنتالز لمدة عامين وطرده من البرنامج الأولمبي بعد نشره لمقطع فيديو فاضح على إنستغرام وتضليل الصحافة حول أسباب إيقافه الأولي.

وتم إيقاف المتسابق في بادئ الأمر في أبريل نيسان الماضي لكنه استبعد الآن من برنامج رياضة النخبة بأكمله.

وقال روزنتالز (23 عاما) إنه بدأ في استخدام خدمة (أونلي فانز)، القائمة على الاشتراكات وتسمح للمستخدمين بتحقيق الدخل من المحتوى وبعضها يستهدف البالغين، لنشر مواد “مثيرة” لتمويل حلمه الأولمبي.

ومع ذلك، وجدت لجنة تأديبية أنه اعترف بنشر مقطع فيديو فاضح على إنستغرام “تمت إزالته لاحقا نظرا لطبيعته الفاضحة”.

وقال الاتحاد البريطاني للتجديف في بيان “تعمد الرياضي تضليل الصحافة بأن إيقافه كان مرتبطا بحسابه على موقع أونلي فانز على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضافت الهيئة الحاكمة للرياضة أن أفعاله ترقى إلى سوء سلوك جسيم وهو ما يعرض “سمعة الرياضة لضرر بالغ”.

ورغم أن الاتحاد البريطاني لم يذكر اسم الرياضي فإن روزنتالز أكد لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) تلقيه العقوبة القصوى وقال إن الإيقاف لم يكن ليحدث إذا تم تمويل الرياضيين بشكل صحيح.

وفي إطار برنامج التجديف للنخبة في بريطانيا، حصل روزنتالز على 16 ألف جنيه إسترليني (21473.60 دولار) كتمويل لتدريباته لكنه قال إن ذلك لم يسمح له بأن يكون رياضيا متفرغا.

وقال “بينما أتفهم الانتقادات التي وجهت لهذا الفيديو فإنه لم يكن غير قانوني وبالتأكيد لا ينبغي أن يكون سببا لإيقاف أي رياضي. بالنظر إلى الوراء الآن، ربما لم أكن لأنشر شيئا كهذا. لكنني أتذكر الحالة الذهنية التي كنت فيها عندما قمت بتصويره ونشره. كانت المرة الأولى في حياتي التي أرى فيها تقدما حقيقيا في وضعي المالي. كانت المرة الأولى التي تمكنت فيها من تمويل التدريب بنفسي”.

  • رويترز

