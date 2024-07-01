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إيقاف مدرب أوروغواي بعد وصول فريقه متأخرا لمباراة بكوبا أمريكا

منذ 3 ساعات
لاعبو منتخب الأوروغواي

لاعبو منتخب الأوروغواي (رويترز)

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أعلن اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية أمس الأحد إيقاف مارسيلو بيلسا مدرب أوروجواي مباراة واحدة بعد أن تأخر فريقه في دخول الملعب في الفوز 5-صفر على بوليفيا يوم الخميس.

وقال الاتحاد القاري في بيان إنه غرم اتحاد اللعبة في أوروجواي 15000 دولار لعدم امتثال فريق بيلسا للمادتين 104 و145 من لوائح البطولة والمتعلقة بنزول أرضية الملعب “بعد الوقت المقرر لبدء أو استئناف المباراة”.

ولن يكون بيلسا في المنطقة الفنية في مواجهة أمريكا في ختام مشوار الفريقين بالمجموعة الثالثة يوم الاثنين، ليتولى مساعده بابلو كيروجا مسؤولية قيادة الفريق من المنطقة الفنية.

وبيلسا رابع مدرب يتقرر إيقافه لنفس السبب في النسخة الحالية من البطولة، بعد ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين وريكاردو جاريكا مدرب تشيلي وفرناندو باتيستا مدرب فنزويلا.

    المصدر :
  • رويترز

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