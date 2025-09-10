الأربعاء 18 ربيع الأول 1447 ﻫ - 10 سبتمبر 2025 |
إيقاف هيويت بسبب دفعه مسؤول مكافحة المنشطات في كأس ديفيز للتنس

منذ 51 دقيقة
قالت الوكالة الدولية للنزاهة في التنس اليوم الأربعاء إن ليتون هيويت كابتن الفريق الأسترالي في كأس ديفيز عوقب بالإيقاف لمدة أسبوعين وغرامة قدرها 30 ألف دولار أسترالي (19803 دولارات) وذلك بعد إدانته بدفع أحد مسؤولي مكافحة المنشطات.

واتهم هيويت في يناير كانون الثاني بالاعتداء على مسؤول مكافحة المنشطات بعد أن دفع رجلا في 60 من عمره عقب خسارة الفريق الأسترالي في قبل النهائي أمام إيطاليا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وأنكر هيويت التهمة الموجهة إليه وتذرع بالدفاع عن النفس، لكن محكمة مستقلة أيدت التهمة قائلة إن تصرف الأسترالي “لم يكن لائقا” ورفضت تبريره بالدفاع عن النفس.

وقالت كارين مورهاوس الرئيسة التنفيذية للوكالة الدولية للنزاهة في التنس في بيان “يلعب موظفو مكافحة المنشطات دورا أساسيا وراء الكواليس في الحفاظ على نزاهة التنس، ويجب أن يكونوا قادرين على القيام بأدوارهم دون خوف من أي اعتداء جسدي.

“في هذه الحالة، تم تجاوز هذا الخط بوضوح، ولم يكن لدينا أي خيار آخر سوى اتخاذ إجراء”.

وسيحرم هذا الإيقاف، الذي سيسري من 24 سبتمبر أيلول حتى السابع من أكتوبر تشرين الأول، هيويت من المشاركة في جميع الأنشطة المتعلقة بالتنس.

وتستضيف أستراليا الفريق البلجيكي في الجولة الثانية من التصفيات في سيدني في 13 و14 سبتمبر أيلول وقال مايكل هيرون رئيس المحكمة إنه لم يرغب في ‭”‬المبالغة في العقوبة” من خلال التأثير على جدول هيويت في كأس ديفيز.

ومع ذلك، سيكون بوسع هيويت بطل ويمبلدون وأمريكا المفتوحة السابق الطعن على العقوبة لكن الوكالة الدولية للنزاهة في التنس قالت إنها لم تتلق أي طعن حتى الآن.

    المصدر :
  • رويترز

