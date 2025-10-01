الأربعاء 9 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 1 أكتوبر 2025 |
إيقاف 4 رياضيين جورجيين لمدة أربع سنوات.. والسبب؟

منذ 5 دقائق
محكمة التحكيم الرياضية

عوقب أربعة رياضيين من جورجيا بينهم الرباع ريفاز دافيتادزه والمصارع نيكا كينتشادزه بالإيقاف لمدة أربع سنوات بعد أن رفضت محكمة التحكيم الرياضية حكم محكمة مدنية قالت إن النتيجة الإيجابية جاءت بعد دس المادة المحظورة في مشروباتهم.

وجاءت نتيجة اختبار دافيتادزي، الذي فاز بميدالية فضية في بطولة العالم لرفع الأثقال عام 2024، وكينتشادزي، الحائز على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للمصارعة لعام 2021، إيجابية لمادة محظورة رياضيا في 2023.

أوقفتهما الوكالة الجورجية لمكافحة المنشطات ونظيرتها العالمية (الوادا) لمدة أربع سنوات، لكن محكمة مدنية جورجية قضت في يونيو حزيران 2024 بأن شخصا وضع دس المحظورة في مياه شرباها. وألغت اللجنة التأديبية التابعة للوكالة الجورجية إيقافهما لاحقا.

واستأنفت الوادا والاتحاد الدولي لرفع الأثقال أمام محكمة التحكيم الرياضية ضد الوكالة المحلية والرياضيين، سعيا لإعادة فرض إيقافهما لأربع سنوات.

وقالت محكمة التحكيم الرياضية في بيان اليوم الأربعاء “خلص محكم محكمة التحكيم الرياضية إلى أن حكم محكمة مدينة تبليسي يفتقر إلى التقصي الواقعي اللازم لدعم نظرية التخريب ويتناقض مع الأدلة العلمية”.

    المصدر :
  • رويترز

