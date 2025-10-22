الخميس 30 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 23 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيكيتيكي يسجل في فوز ليفربول 5-1 على فرانكفورت بدوري الأبطال

منذ ساعة واحدة
من المباراة بين برايتون وليفربول. رويترز

من المباراة بين برايتون وليفربول. رويترز

A A A
طباعة المقال

سجل ليفربول ثلاثة أهداف في غضون تسع دقائق بالشوط الأول ليفوز 5-1 على آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء، منهيا سلسلة من أربع هزائم متتالية في كل المسابقات.

وبدأ فرانكفورت بشكل جيد وكان أول من سجل في الدقيقة 26 عندما سجل راسموس كريستنسن هدفا بتسديدة من فوق يدي حارس المرمى جورجي مامارداشفيلي إلى داخل المرمى.

لكن أوجو إيكيتيكي أدرك التعادل من هجمة مرتدة في الدقيقة 35، عندما استلم تمريرة طويلة من آندي روبرتسون وانطلق من منتصف الملعب قبل أن يسدد بهدوء في مرمى فريقه السابق.

وجاءت الانفراجة عندما سجل القائد فيرجيل فان دايك وإبراهيما كوناتي هدفين بضربتي رأس من ركلتين ركنيتين في الدقيقتين 38 و43. إذ هز كودي خاكبو ودومينيك سوبوسلاي الشباك.

ويمنح الفوز دفعة معنوية ضرورية لفريق المدرب أرنه سلوت حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي خسر أربع مباريات تواليا لأول مرة منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

سبورتنغ لشبونة
سبورتنغ ينتفض ليفوز 2-1 على 10 من لاعبي مرسيليا بدوري الأبطال
الدوري الإنجليزي الممتاز - فولهام × تشيلسي - رويترز
تشيلسي يسحق أياكس 5-1 في دوري أبطال أوروبا
نادي موناكو الفرنسي
موناكو يظل دون فوز في دوري أبطال أوروبا بتعادله مع توتنهام

الأكثر قراءة

انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني
انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني.. وترجيحات عن استدراج لـ"فخ"
المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك
على وقع "زلزال باراك".. رسائل عربية تحذيرية حاسمة تصل إلى بيروت
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
فيديو لعملية برية إسرائيلية في لبنان.. وتدمير مرابض أسلحة لحزب الله!