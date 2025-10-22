إيكيتيكي يسجل في فوز ليفربول 5-1 على فرانكفورت بدوري الأبطال

سجل ليفربول ثلاثة أهداف في غضون تسع دقائق بالشوط الأول ليفوز 5-1 على آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء، منهيا سلسلة من أربع هزائم متتالية في كل المسابقات.

وبدأ فرانكفورت بشكل جيد وكان أول من سجل في الدقيقة 26 عندما سجل راسموس كريستنسن هدفا بتسديدة من فوق يدي حارس المرمى جورجي مامارداشفيلي إلى داخل المرمى.

لكن أوجو إيكيتيكي أدرك التعادل من هجمة مرتدة في الدقيقة 35، عندما استلم تمريرة طويلة من آندي روبرتسون وانطلق من منتصف الملعب قبل أن يسدد بهدوء في مرمى فريقه السابق.

وجاءت الانفراجة عندما سجل القائد فيرجيل فان دايك وإبراهيما كوناتي هدفين بضربتي رأس من ركلتين ركنيتين في الدقيقتين 38 و43. إذ هز كودي خاكبو ودومينيك سوبوسلاي الشباك.

ويمنح الفوز دفعة معنوية ضرورية لفريق المدرب أرنه سلوت حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي خسر أربع مباريات تواليا لأول مرة منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014.