"إيلينا ريباكينا" تتأهل إلى نهائي بطولة قطر للتنس

تمكنت اللاعبة، إيلينا ريباكينا، من التأهل إلى نهائي بطولة قطر المفتوحة للتنس بعدما تغلبت 6-2 و6-4 على، أنستاسيا بافليوتشنكوفا، اليوم الجمعة 16 فبراير/شباط 2024، في الدور قبل النهائي.

وستتنافس على اللقب أمام البولندية إيجا شيانتيك المصنفة الأولى على العالم.

وستحظى حاملة اللقب شيانتيك على فترة راحة جيدة قبل خوض المباراة النهائية التي تسعى من خلالها إلى التتويج بلقب البطولة للعام الثالث على التوالي، حيث لم تبذل جهدا في الدور قبل النهائي إثر انسحاب كارولينا بليسكوفا بسبب إصابة في أسفل الظهر.

وبدت ريباكينا، المتوجة بلقبي برزبين وأبوظبي هذا العام، في طريقها إلى فوز سهل لكن منافستها الروسية كافحت بشجاعة في النهاية.

وستلتقي ريباكينا مع شيانتيك في مباراة نهائية للمرة الأولى.

وبعد بداية متوازنة، نجحت ريباكينا من خلال إرسالها في التعادل 2-2 ثم كسرت إرسال منافستها الروسية مرتين خلال المجموعة الأولى.

وشهدت المجموعة الثانية كسر ريباكينا لإرسال لمنافستها، وبعدها بدا الأمر شكليا رغم حصول بافليوتشنكوفا على ست فرص لكسر إرسال منافستها، إذ نجحت ريباكينا في الحفاظ على إرسالها لتتقدم 3-1 ثم كسرت إرسال منافستها مجددا.

وارسلت ريباكينا لحسم المباراة عندما كانت متقدمة 5-2 لكن بافليوتشنكوفا لم تكن قد استسلمت حينذاك وكسرت إرسال ريباكينا لتمدد زمن المواجهة.

لكن ريباكينا حافظت على هدوئها وكذلك على إرسالها لتقضي على أمل بافليوتشنكوفا في العودة.

وسبق لشيانتيك أن التقت ريباكينا أربع مرات في السابق، وحققت ريباكينا الفوز في آخر ثلاث مواجهات، من بينها مباراتهما في دور الثمانية ببطولة روما العام الماضي حينما انسحبت اللاعبة البولندية بسبب الإصابة وذلك عندما كان التعادل سائدا بنتيجة 2-2 في المجموعة الثالثة بعد أن فازت كل منهما بمجموعة.

وستسعى شيانتيك خلال النهائي المقرر غدا السبت لأن تصبح أول لاعبة تحرز لقب بطولة تابعة لاتحاد لاعبات التنس المحترفات ثلاث مرات متتالية، منذ فعلتها سيرينا وليامز التي أحرزت لقب ميامي ثلاث مرات بين عامي 2013 و2015.