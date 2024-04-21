"إيلينا ريباكينا" تحصد بطولة "شتوتغارت" للتنس

في شتوتغارت بألمانيا، تمكنت إيلينا ريباكينا الأحد 21 نيسان/أبريل 2024، من تحقيق فوز ساحق بنتيجة 6-2 و6-2 على مارتا كوستيوك لتحرز بذلك لقب بطولة شتوتجارت المفتوحة للتنس.

وحصدت ريباكينا لقبها الثالث هذا العام بعدما انتصرت في بطولتي برزبين الدولية وأبوظبي المفتوحة. أما كوستيوك فقد كانت هذه ثاني خسارة لها في مباراة نهائية خلال 2024 بعدما هزيمتها في نهائي بطولة سان دييجو المفتوحة في مارس آذار الماضي.

وقالت ريباكينا “أريد تهنئة مارتا بالطبع بعد أن قدمت بطولة عظيمة ولعبت مباريات كبيرة هنا، أنت تلعبين بطريقة مذهلة وأتمنى أن نتواجه في المزيد من النهائيات”.

وكسرت ريباكينا القادمة من قازاخستان والمصنفة الرابعة في البطولة إرسال منافستها في الشوط الأول دون خسارة أي نقطة وأكملت طريقها بسهولة للفوز بالمجموعة بعدما كسرت الإرسال مجددا لتتقدم 5-2 ثم فازت في الشوط الأخير بالمجموعة دون خسارة نقاط.

ولم يكن لدى كوستيوك أي فرصة للرد وكسرت منافستها الإرسال من جديد في الشوط الأول بالمجموعة الثانية، وشعرت الأوكرانية غير المصنفة بالإحباط لتجلس على ركبتيها.

ولم تُظهر ريباكينا، التي فازت على إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا في قبل النهائي أي رحمة تجاه كوستيوك وتغلبت على فرصتها الوحيدة لكسر إرسالها خلال المباراة عندما أشارت النتيجة إلى تقدمها 3-2 في المجموعة الثانية.

وإذا كانت هناك أي فرصة في العودة بالمباراة فقد كانت تلك فرصة كوستيوك الوحيدة لكن الأوكرانية (21 عاما) كانت قريبة من البكاء بعدما فشلت في الاستفادة من ثلاث نقاط لكسر الإرسال وأظهرت إحباطها باستمرار تجاه مدربها في المدرجات.

وحافظت ريباكينا على إرسالها ثم كسرت إرسال منافستها من جديد لتتقدم 5-2 وترسل بعدها للفوز بالمباراة. وبعدما لعبت عشرة إرسالات ساحقة خلال فوزها على شيانتيك فإنها لم تكن بحاجة إلى أي منها لتجاوز كوستيوك.

وقالت كوستيوك “إنها بطولة رائعة وآمل أن أعود إلى هنا كل عام، شكرا لكم.

“أريد أن أعبر عن مدى فخري الشديد برؤية هذا العدد الكبير من الأعلام الأوكرانية هنا هذا الأسبوع”.