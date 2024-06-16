إيمري تشان يترك عطلته ليقود ألمانيا إلى فوز كبير في بطولة أوروبا

ألغى لاعب الوسط الألماني إيمري تشان عطلة كانت مقررة في إسبانيا بعد استدعائه في اللحظة الأخيرة لتشكيلة منتخب بلاده لبطولة أوروبا لكرة القدم قبل أن يسجل هدفا في المباراة الافتتاحية أمام اسكتلندا.

وكان تشان (30 عاما)، والذي سجل الهدف الأخير لألمانيا في الفوز 5-1 على اسكتلندا في المجموعة الأولى يوم الجمعة، إضافة مفاجئة للتشكيلة قبل يومين فقط.

وقال تشان في مؤتمر صحفي اليوم الأحد “زوجتي سعيدة جدا بوجودي هنا.

“يوم السبت كان عيد ميلادها وكان من المفترض أن نحتفل به في إسبانيا. لكن كل شيء تغير فجأة. إنها تدعمني بشدة ولم أكن لأصل لما أنا فيه الآن دون مساندة عائلتي.

“أول اتصال لي مع المدرب كان يوم الأربعاء. فاتتني مكالمته الأولى ثم أرسل لي رسالة”.

وفي البداية أخفق لاعب وسط بروسيا دورتموند في الانضمام إلى منتخب ألمانيا رغم وصول فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام ريال مدريد.

لكن الشاب الموهوب ألكسندر بافلوفيتش تعرض لوعكة صحية واضطر للانسحاب يوم الأربعاء، مما أجبر المدرب يوليان ناجلزمان على التصرف بسرعة والاستعانة باللاعب تشان، قائلا إنه يحتاج إلى بديل خاض الكثير من المباريات هذا الموسم.

وحتى الآن تبين أن تشان هو الخيار الأمثل.

وقال اللاعب “شعرت بخيبة أمل عندما لم يتصل بي يوليان في البداية وأخبرته بذلك”.

ويلتقي المنتخب الألماني يوم الأربعاء مع المجر التي خسرت أمام سويسرا 3-1 في المباراة الافتتاحية.

وقال تشان الذي خاض 44 مباراة دولية “كانت العلاقة دائما متقطعة (مع المنتخب الوطني).

“لكن عندما كنت لائقا، كنت دائما هناك تقريبا.

“عندما لم يتم استدعائي في البداية قلت في نفسي إنني سأعود وأثبت ذلك للناس. هناك أجواء من الحماس الكبير في الفريق بسبب النتائج الجيدة في أرض الملعب”.