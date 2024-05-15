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إيمري مدرب أستون فيلا يعبر عن فرحته بالتأهل لدوري الأبطال

منذ ساعة واحدة
أوناي إيمري مدرب أستون فيلا

أوناي إيمري مدرب أستون فيلا

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قال أوناي إيمري مدرب أستون فيلا إن التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم “مناسبة خاصة جدا” يجب الاحتفال بها بعدما انتزع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز بطاقة المشاركة في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا لأول مرة منذ 1983 مضيفا أنه يشعر بتفاؤل كبير إزاء مستقبل فريقه.

وضمن أستون فيلا التأهل لدوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء بعد خسارة توتنهام هوتسبير 2-صفر أمام مانشستر سيتي في الدوري.

وكان أستون فيلا قد فاز بكأس أوروبا في نسختها القديمة عام 1982 والتي سبقت دوري الأبطال أوروبا لكنه لم يشارك في المسابقة القارية منذ 41 عاما.

ويحتل أستون فيلا المركز الرابع في الدوري برصيد 68 نقطة بفارق خمس نقاط عن توتنهام، الذي يحتل المركز الخامس قبل مباراة واحدة من النهاية.

وأصبح سيتي الآن قاب قوسين أو أدنى من حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة تواليا في إنجاز لا سابق له.

وقال إيمري لموقع أستون فيلا على الإنترنت “التأهل لدوري الأبطال مناسبة خاصة جدا.

“لقد حلمنا منذ بداية الموسم بهذه اللحظة. اللعب في دوري أبطال أوروبا أكبر مكافأة بعد الدوري الممتاز.

“سنلعب ضد أفضل الفرق في العالم. دوري الأبطال بطولة قوية جدا.

“يملك أستون فيلا تاريخا عريقا وناجحا… أرغب في الاستمتاع أكثر. في العام المقبل سيبدأ التحدي الجديد. أن نبني فريقا جديدا أكثر قوة للمضي قدما ورفع مستوانا دائما. هذا هو هدفنا”.

وسيختتم أستون فيلا مشواره في الدوري بمواجهة كريستال بالاس يوم الأحد المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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