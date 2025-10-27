ابعاد دي بروين عن نابولي حتى نهاية العام.. والسبب؟

أعلن نابولي حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين، إصابة لاعب خط الوسط كيفن دي بروين في الفخذ أثناء تسديد ركلة جزاء في الفوز 3-1 على إنتر يوم السبت، فيما أفادت وسائل إعلام محلية أن لاعب الوسط (34 عاما) قد يغيب حتى نهاية العام.

وأمسك لاعب مانشستر سيتي السابق بالجزء الخلفي من فخذه الأيمن بعد تسجيله الهدف الافتتاحي ضد إنتر بالدوري الإيطالي.

وواساه زملاؤه في الفريق بينما كان يشعر بالألم وهو يغادر الملعب، قبل أن يعود إلى مقاعد البدلاء مستندا إلى عكازين.

وقال نابولي في بيان دون تحديد مدة غيابه المتوقعة “خضع كيفن دي بروين لفحوصات… كشفت عن تمزق من الدرجة العالية في عضلات الفخذ الخلفية في فخذه الأيمن”.

وسبق وأن تسببت إصابات في عضلات الفخذ الخلفية في إبعاد دي بروين لفترات طويلة، إذ غاب لاعب منتخب بلجيكا عن الملاعب لمدة أربعة أشهر في عام 2023، وأكثر من ستة أسابيع في العام الماضي.

ولعب دي بروين، الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ست مرات مع مانشستر سيتي، دورا رئيسيا في تقدم نابولي لصدارة الدوري، مسجلا أربعة أهداف.

وسجل ستة أهداف مع منتخب بلجيكا في التصفيات المؤهلة كأس العالم 2026.

وأضاف نابولي أن دي بروين بدأ بالفعل عملية التأهيل.