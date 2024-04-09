اتحادات الألعاب الصيفية تستبعد رابطة الملاكمة الدولية وتدعو إلى تأسيس هيئة جديدة

‬استبعدت رابطة اتحادات الألعاب الصيفية، اليوم الثلاثاء، رابطة الملاكمة الدولية ودعت إلى تأسيس منظمة جديدة للإشراف على هذه الرياضة.وجردت اللجنة الأولمبية الدولية رابطة الملاكمة الدولية من الاعتراف بها في يونيو حزيران الماضي وقالت إن الرابطة فشلت في إكمال الإصلاحات بشأن قضايا الحوكمة والتمويل والأخلاقيات. ورفضت محكمة التحكيم الرياضية في وقت سابق هذا الشهر الطعن الذي تقدمت به الرابطة ضد قرار سحب الاعتراف بها باعتبارها الاتحاد الدولي المعترف به لهذه الرياضة.

ومنذ ذلك الحين، حثت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الوطنية للملاكمة واللجان الأولمبية الوطنية على تشكيل اتحاد دولي ليكون شريكا بحلول العام المقبل على أقصى تقدير لإبقاء الرياضة في الأولمبياد.

وقال فرانشيسكو ريتشي بيتي رئيس رابطة اتحادات الألعاب الصيفية في مؤتمر صحفي “بعد انتظار انتهاء إجراءات الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية وتأكيد قرار اللجنة الأولمبية الدولية، لم يعد لدينا أي خيار سوى تطبيق المعايير الخاصة بنا”.

وأضاف “ننتظر الآن تشكيل هيئة تنظيمية جديدة للملاكمة وهي من بين الرياضات المهمة جدا”. وتنظم اللجنة الأولمبية الدولية مسابقة الملاكمة في أولمبياد باريس هذا الصيف لكن اللجنة الأولمبية قالت مرارا إنها لا تستطيع الاستمرار في القيام بذلك.

وستستضيف لوس أنجليس دورة الألعاب الأولمبية 2028.