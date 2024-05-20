الأثنين 12 ذو القعدة 1445 ﻫ - 20 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اتحاد لاعبات التنس المحترفات يوقع اتفاقية شراكة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي

منذ 22 ثانية
A A A
طباعة المقال

 أصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودي أول جهة على الإطلاق يقترن اسمها بالتصنيف العالمي لاتحاد لاعبات التنس المحترفات ضمن اتفاق شراكة لعدة سنوات.

ويمثل هذا الإعلان أحدث نشاط لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في عالم التنس بعد أن دخل في “شراكة استراتيجية” مع اتحاد لاعبي التنس المحترفين في وقت سابق هذا العام.

وقالت مارينا ستورتي المسؤولة عن الجوانب التجارية في اتحاد اللاعبات المحترفات “نتطلع سويا لرعاية اللاعبات الموهوبات طوال الموسم بينما نواصل تطوير الرياضة واجتذاب المزيد من مشجعي التنس وإلهام المزيد من الشبان لممارسة اللعبة”.

وأعلن مسؤولون الشهر الماضي أن البطولة الختامية لموسم تنس السيدات ستقام في العاصمة السعودية الرياض من 2024 إلى 2026 إذ سيقدم الاتحاد السعودي للتنس جوائز مالية قياسية قدرها 15.25 مليون دولار هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

فوز "الأنصار" المتصدر على "العهد" بثلاثية و"النجمة" على "البرج" في بطولة كرة القدم
كرة القدم
فيرتس لاعب ليفركوزن الأفضل هذا الموسم
الدوري الانكليزي
إليك قائمة الفرق الهابطة من الدوري الإنجليزي الممتاز

الأكثر قراءة

إبراهيم رئيسي ومحمد مخبر
من هو "محمد مخبر" الرئيس الإيراني "التلقائي" في حال إعلان وفاة رئيسي؟
عنصر من قوى الأمن الداخلي
سرق أكثر من 70 سيارة من مختلف مناطق لبنان.. وكان يبيعها في هذه المنطقة!
فيديو.. برلمان دولة عربية يتحول لساحة معركة بين النواب!