اتحاد محترفي التنس: جامعو الكرات سيقدمون المناشف للاعبين

أعلن اتحاد لاعبي التنس المحترفين اليوم الثلاثاء 9 يوليو/تموز 2024، إن جامعي الكرات سيقدمون المناشف مجددا إلى اللاعبين بعد بطولة ويمبلدون.

وتقرر منع حاملي الكرات من تقديم المناشف للاعبين على خلفية جائحة كوفيد-19، وبدلا من ذلك يحصل اللاعبون على المناشف بأنفسهم من آخر الملعب.

ورغم أن القرار السابق قوبل باستحسان الجماهير والنقاد، فإن الاتحاد قرر العدول عنه.

وقال مصدر داخل الاتحاد إن السبب وراء القرار يكمن في مساعدة اللاعبين على الالتزام بالوقت المحدد بين النقاط ومدته 25 ثانية.

وبدأت التجارب على نظام احتساب الوقت بين النقاط آليا، بدلا من أن يبدأ الحكم الرئيسي التوقيت بعد إعلان النتيجة، في بطولات أقيمت بعد بطولة فرنسا المفتوحة.

واشتكى كارلوس ألكاراز حامل لقب بطولة ويمبلدون في بطولة كوينز الشهر الماضي أنه لا يحظى بالوقت الكافي للقيام بروتينه المعتاد بين النقاط.

وقال اللاعب الإسباني حينها “إنه أمر جنوني… لم أر شيئا كهذا في التنس”، مشيرا إلى أنه سيتحدث إلى مسؤولي الاتحاد.