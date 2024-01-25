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احتجاجاً على تحرك تشيفرين.. استقالة مدير كرة القدم في اليويفا

منذ 11 دقيقة
شعار اليويفا

شعار اليويفا

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قال زفونيمير بوبان مدير كرة القدم بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) الخميس إنه سيترك منصبه احتجاجا على تحرك رئيس الاتحاد ألكسندر تشيفرين لدعم تغييرات في القوانين من شأنها أن تسمح له بتمديد فترة ولايته.

وأعلن بوبان، لاعب وسط ميلان الإيطالي وقائد منتخب كرواتيا سابقا، عن قراره في خطاب نُشر عبر موقع تيلي سبورت الكرواتي.

وقال بوبان في خطابه “يؤسفني ويحزنني الرحيل عن اليويفا”.

وأضاف بوبان أن قراره بالرحيل جاء بعد دعم تشيفرين لاقتراح بتغيير قوانين اليويفا في اجتماع الجمعية العمومية المقبل في الثامن من فبراير\شباط القادم في باريس والذي سيسمح له بخوض الانتخابات مجددا عندما تنتهي فترة ولايته الحالية الممتدة لأربع سنوات في 2027.

وتمنع قواعد اليويفا الحالية الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي من الترشح للمناصب لأكثر من ثلاث مرات، أو البقاء في مناصبهم لأكثر من 12 عاما.

وقال بوبان “من المفارقة أن تشيفرين هو من اقترح وأطلق مجموعة الإصلاحات في 2017 التي كان من المفترض أن تحمي اليويفا وكرة القدم الأوروبية.

“من الصعب فهم تخليه عن هذه القيم والتغييرات في الإصلاحات الرئيسية، خاصة في هذا الوقت الحساس لكرة القدم.

“إذا كنت سأقبل مثل هذا القرار الصعب والخاطئ وأدير رأسي، فإنني سأخالف المبادئ والقيم العامة التي أؤمن بها بشدة.

“لا ألعب دور أي بطل، وأعلم جيدا أن الكثيرين يشاركونني الرأي نفسه، ربما هذه سذاجة لكن هذا بالتأكيد هو الصحيح”.

وأعيد انتخاب تشيفرين بالتزكية في اجتماع الجمعية العمومية العادي لليويفا في لشبونة في أبريل\نيسان من العام الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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