احتفاء أم استهجان أم لا مبالاة؟ أمريكا المفتوحة تستعد لاستقبال ترامب

يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور نهائي فردي الرجال ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس في مدينة نيويورك اليوم الأحد، ما يثير تساؤلات حول الاستقبال الذي ينتظره وسط تقارير بشأن رقابة محتملة على هتافات أو صيحات استهجان عبر البث التلفزيوني.

وقالت وسائل إعلام محلية على مدار اليومين الماضيين إن الاتحاد الأمريكي للتنس طلب من هيئات البث حجب أي رد فعل على وجود ترامب في نهائي فردي الرجال اليوم الأحد. وردا على سؤال بهذا الشأن، قال متحدث باسم الاتحاد لرويترز إن الهيئة تطلب بانتظام من المذيعين “الامتناع عن عرض أي اضطرابات خارج الملعب”

وترامب من مشجعي الرياضة، ويعبّر بانتظام عن رأيه فيها بنفس الطريقة التي سعى بها للتأثير على المؤسسات في جميع أنحاء المجتمع الأمريكي أو تخويفها.

في فبراير شباط، بعد أسابيع من توليه المنصب، أصدر أمرا تنفيذيا لحظر المتحولات جنسيا من المشاركة في منافسات رياضة السيدات. وقال مؤيدوه إنه سيعيد الإنصاف، لكن المنتقدين قالوا إنه ينتهك حقوق أقلية صغيرة.

وخلال الصيف، ضغط ترامب على فريق واشنطن كوماندرز لكرة القدم الأمريكية للعودة إلى اسمه السابق “الهنود الحمر”، وهو لقب قال منتقدون إنه كان تصويرا عنصريا للأمريكيين الأصليين.

وكشفت استطلاعات رأي أجرتها رويترز/إبسوس أن نسبة تأييد ترامب وصل إلى 40 في المئة في أواخر يوليو تموز ومنتصف أغسطس آب وهي الأدنى خلال فترة رئاسته.

وفيما يتعلق بسياساته، جاء تأييد ترامب بأغلبية ساحقة من الجمهوريين، مما أثار تساؤلات حول كيفية استقباله في نيويورك، معقل الديمقراطيين.

وحضر ترامب عددا من الأحداث الرياضية رئيسا منذ توليه منصبه في يناير كانون الثاني، بينها مباراة السوبر بول في فبراير شباط، عندما تلقى الهتافات وصيحات الاستهجان من الجماهير.

أمام ملعب آرثر آش في كوينز، جوهرة تاج التنس الأمريكي وأكبر ملعب في العالم من حيث السعة، وقف العشرات من ضباط الخدمة السرية وغيرهم من ضباط الأمن الاتحادي تحت الخيام في ظل تساقط المطر.

ويجمع النهائي بين الإسباني كارلوس ألكاراز والإيطالي يانيك سينر.