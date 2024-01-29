احتفالية "المنسف" تشعل لقاء الأردن والعراق بكأس آسيا

أسفرت حركة “المنسف” التي قام بها اللاعب العراقي أيمن حسين، اليوم الاثنين 29 يناير/كانون الثاني، التي أدت إلى طرده، بأزمة “منسف” بين مشجعي “النشامى” وأسود الرافدين” على وسائلر التواصل الاجتماعي.

ولعب العراق مع الأردن، مساء اليوم، في مباراة التقى فيها الفريقان على ملعب خليفة الدولي، ضمن قمة نهائي كأس آسيا 2023.

وتصدرت المنشورات التي تعلق على الحادثة وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي، حيث شارك الكثيرون صورا ومقاطع فيديو لتنفيذ اللاعبين حركة “المنسف” خلال المباراة.

جماهير الاردن تردد " منسف على دجاج ما ينفع اردنيه بدهم منسف باللحمة العراقية " 😅🇯🇴 #الاردن_العراق#العراق_الاردن #كأس_اسيا_2023 pic.twitter.com/mYewrbMcwh — هادي الهلالي (@HADy1957) January 29, 2024

واحتفل حسين بعد تسجيله الهدف الثاني للمنتخب العراقي بطريقة بدت لحكم المباراة على أنها تحمل استفزازا كبيرا للجماهير الأردنية، وقام حكم المباراة علي رضا بطرد حسين نجم المنتخب العراقي بعد احتفاله بهدفه بأكل المنسف الأردني، وتلقى النجم العراقي حسين هداف البطولة الآسيوية البطاقة الحمراء.

ويبدو أن احتفال أيمن حسين كان رداً على ما فعله لاعبو كرة القدم الأردنيون بالاحتفال بالهدف الأول في المباراة.

شكله نسى اللحمه الايرانيه 🤣🤣🤣🤣برااااا يالله انت وياه نبي قطر تتنظف #الاردن_العراق pic.twitter.com/VsUjskX2vK — الـرويلي 🇰🇼 (@r9ioq) January 29, 2024

وانتهت المباراة بفوز المنتخب الأدرني على المنتخب العراقي بنتيجة 3 مقابل هدفين للمنتخب العراقي.